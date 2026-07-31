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Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường

Tùng Linh

Tùng Linh

19:05 | 31/07/2026
(TBTCO) - Chỉ số VN30 đóng cửa giảm 14,20 điểm (-0,75%) xuống 1.872,07 điểm, đánh mất phần khá lớn thành quả tăng của phiên trước. Sắc đỏ cũng áp đảo ở thị trường phái sinh.
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Sắc đỏ trở lại trên thị trường cơ sở sau phiên hồi phục trước đó khi áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số VN30 đóng cửa giảm 14,20 điểm (-0,75%) xuống 1.872,07 điểm, đánh mất phần lớn thành quả tăng của phiên trước.

Trong rổ VN30, có 18/30 cổ phiếu giảm giá, 10 mã tăng và 2 mã đứng giá. Đà giảm của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và năng lượng, trong đó VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi gần 8,7 điểm của VN30. Bên cạnh đó, BSR, MSN, LPB, ACB và HDB cũng tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, VCB, VRE, VJC, VPL, FPT và CTG là những cổ phiếu nâng đỡ thị trường nhưng không đủ bù đắp lực kéo giảm từ nhóm vốn hóa lớn.

Diễn biến trên thị trường phái sinh cũng kém tích cực khi 7/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G80003) giảm 0,52%, đóng cửa tại 1.875 điểm. Các hợp đồng VN30 kỳ hạn tháng 9, tháng 12 và tháng 3/2027 giảm từ 0,23-0,96%, trong khi chỉ có hợp đồng VN100F2703 là hợp đồng duy nhất nhích giá nhẹ 0,01%.

Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường
Thanh khoản giảm mạnh trên thị trường phái sinh - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Mức giảm của hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở, giúp chênh lệch giữa hợp đồng tương lai 41I1G80003 và VN30 quay trở lại trạng thái dương 2,93 điểm. Hợp đồng dựa trên VN30 kỳ hạn dài nhất cũng duy trì mức chênh dương 3,43 điểm, trong khi các hợp đồng còn lại phân hóa nhẹ quanh chỉ số cơ sở. Nhiều khả năng kỳ vọng về một nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, về thanh khoản, giao dịch trên thị trường phái sinh hạ nhiệt rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch giảm xuống còn khoảng 196 nghìn hợp đồng, thấp hơn đáng kể so với phiên trước, tương đương mức giảm khoảng 16%.

Theo các chuyên gia của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã giảm vị thế đầu cơ trong phiên. Dù vậy, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G80003 vẫn được đánh giá là điều chỉnh, với vùng kháng cự quanh 1.880 điểm và vùng hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 tăng lên 40.150 hợp đồng, tăng 5,67% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền vẫn tiếp tục duy trì các vị thế nắm giữ qua đêm dù hoạt động giao dịch trong ngày đã chững lại.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30

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