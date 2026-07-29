Chứng khoán phái sinh ngày 29/7: VN30-Index tăng hơn 1%, chênh lệch dương trở lại

Với đà tăng lan tỏa, VN30-Index tăng 24,77 điểm (+1,36%) lên 1.849,12 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ 1.830 điểm. Bên mua áp đảo hơn với 20/30 cổ phiếu tăng giá, trong khi nhóm giảm giá phiên hôm nay chủ yếu là các cổ phiếu ngân hàng.

Động lực chính của chỉ số đến từ nhóm vốn hóa lớn, dẫn đầu là VIC, đóng góp hơn 8 điểm cho VN30-Index. Theo sau là VHM, VPL, HPG, FPT và BSR, giúp sắc xanh lan tỏa trên thị trường. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ LPB, STB, VPB, ACB và SHB, tuy nhiên mức tác động không đủ để cản đà hồi phục của chỉ số.

Diễn biến tích cực của thị trường cơ sở cũng kéo theo sự cải thiện trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.851 điểm, tăng 1,48% so với phiên trước, chuyển sang giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở 1,88 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của nhà đầu tư đã cải thiện sau chuỗi phiên hợp đồng tương lai giao dịch dưới chỉ số cơ sở.

Các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index và VN100-Index kỳ hạn xa hơn, đáo hạn vào tháng 12/2026 (41I1GC000) và tháng 3/2027 (41I1H3000), đều có mức chênh lệch âm. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng hơn đối với triển vọng trung và dài hạn.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm gần 14% - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh có phần hạ nhiệt khi tổng khối lượng giao dịch giảm 13,9% so với phiên trước. Đồng thời, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 tiếp tục giảm xuống còn 38 681 hợp đồng khi một bộ phận nhà đầu tư đã thu hẹp vị thế sau nhịp hồi phục của thị trường.

Theo các chuyên gia của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, đồng thời nghiêng về kịch bản VN30-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp. SHS nhận định nhà đầu tư có thể đang chuyển sang giai đoạn ưu tiên phòng ngừa rủi ro thông qua việc chủ động mua trên thị trường cơ sở. Hợp đồng 41I1G8000 vẫn trong xu hướng tích lũy, với vùng kháng cự quanh 1.880 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm./.