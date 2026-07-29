Phát triển hydrogen - động lực mới cho tăng trưởng xanh

Hydrogen đang được nhiều quốc gia xem là “mảnh ghép” quan trọng trong lộ trình trung hòa các-bon và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp.

Diễn đàn “Năng lượng Hydrogen và tương lai công nghiệp không phát thải” diễn ra vào ngày 29/7 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Tại Diễn đàn “Năng lượng Hydrogen và tương lai công nghiệp không phát thải”, đề cập định hướng phát triển công nghiệp hydrogen, đại diện Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công thương) cho biết, Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 đã tạo nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái hydrogen tại Việt Nam.

Theo đại diện Bộ Công thương, Chiến lược định hướng phát triển đồng bộ chuỗi giá trị hydrogen từ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối đến sử dụng trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, sản lượng hydrogen xanh và hydrogen từ các quá trình có thu giữ các-bon đạt khoảng 100.000 - 500.000 tấn/năm; đến năm 2050 tăng lên 10 - 20 triệu tấn/năm, đồng thời từng bước hình thành thị trường hydrogen và phát triển xuất khẩu.

Ở góc độ nghiên cứu, PGS. Phạm Hoàng Lương - Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam cho rằng, Chiến lược đã lựa chọn đúng hướng khi đưa hydrogen trở thành một cấu phần của quá trình chuyển dịch năng lượng. Hydrogen xanh sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các lĩnh vực khó điện khí hóa như luyện thép, xi măng, hóa chất, giao thông vận tải đường dài và sản xuất điện.

Dựa trên căn cứ khoa học, PGS. Phạm Hoàng Lương khẳng định, Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn về điện gió và điện mặt trời. Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 73 GW điện mặt trời và khoảng 50 GW điện gió, tạo dư địa rất lớn để phát triển hydrogen xanh. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành thị trường thực sự, cần sớm hoàn thiện cơ chế đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu.

Ở góc nhìn khác, TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, bên cạnh hydrogen xanh sản xuất từ điện tái tạo, hydro tự nhiên có thể trở thành một hướng phát triển mới đầy triển vọng.

“Việt Nam có hệ thống đứt gãy sâu, đá siêu mafic, núi lửa cổ và nhiều suối nước nóng - những điều kiện được đánh giá phù hợp cho quá trình hình thành và tích tụ hydro tự nhiên. Đây là nguồn ‘vàng trắng’ tiềm ẩn mà chúng ta cần nghiên cứu từ sớm để không bỏ lỡ cơ hội trong cuộc cách mạng năng lượng toàn cầu” - TS. Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.

Các chuyên gia tại diễn đàn thống nhất rằng, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh lộ trình trung hòa các-bon và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải ngày càng nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu, phát triển công nghiệp hydrogen góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, mở ra dư địa tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu./.