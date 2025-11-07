Phát triển năng lượng xanh: Chìa khóa để thực hiện của mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính

(TBTCO) - Phát triển năng lượng xanh chính là chìa khóa để thực hiện của mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam đi nhanh hơn, xa hơn và bền vững hơn.

Sáng ngày 7/11, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn “Năng lượng xanh - Thành phố sạch”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên và mất cân bằng sinh thái, việc lựa chọn con đường phát triển xanh và chuyển dịch năng lượng sạch đã trở thành xu thế của các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, tiêu biểu như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ, quản lý chất lượng môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Những văn bản này đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh, là nền tảng để hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, phát triển năng lượng xanh chính là chìa khóa để thực hiện của mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam đi nhanh hơn, xa hơn và bền vững hơn. Việc sử dụng năng lượng sạch, nhiên liệu sạch và giao thông xanh không còn là xu hướng tương lai, mà là nhiệm vụ của hiện tại.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…, việc kiểm soát khí thải giao thông, phát triển hạ tầng năng lượng sạch, và thúc đẩy các tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trong quy hoạch đô thị là những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu “thành phố sạch”.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, những kết quả thảo luận, kiến nghị tại diễn đàn sẽ là những gợi mở quý báu, giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách; giúp doanh nghiệp xác định rõ hướng đi; và giúp xã hội lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Phát triển năng lượng xanh - Kiến tạo thành phố sạch - Vì tương lai Việt Nam xanh”. Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn, chúng ta kêu gọi sự chung tay của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý cùng hành động, cùng đổi mới, cùng đầu tư cho tương lai năng lượng xanh của đất nước.

“Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học và toàn xã hội, Việt Nam sẽ xây dựng được những đô thị thực sự xanh, sạch, đáng sống, nơi con người được hít thở bầu không khí trong lành, được sống trong môi trường an toàn và thịnh vượng”- Thứ trưởng bày tỏ sự tin tưởng.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung thiết thực như: Phát triển hệ sinh thái năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn; tăng cường ứng dụng công nghệ xanh trong giao thông, xây dựng và quản lý đô thị; cũng như đề xuất các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.