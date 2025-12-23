Đảm bảo nguồn hàng và bình ổn giá dịp Tết Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Để bình ổn giá cả hàng hóa dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên Đán 2026, Chính phủ chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp tập trung đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kích hoạt các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tăng giá đột biến, đảm bảo đời sống người dân và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng dự trữ, giữ ổn định thị trường

Đón sức mua tăng mạnh vào cuối năm, các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, tăng lượng hàng 10 - 20%, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng và tăng sức mua, tạo không khí mua sắm sôi động, giúp người dân an tâm chuẩn bị cho một mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đủ đầy.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, các doanh nghiệp chuẩn bị lượng hàng tết trị giá hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó 9.000 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường, như gạo, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng... Lượng hàng này tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Hàng bình ổn chiếm 23 - 40% thị phần, giá thấp hơn 5 - 15% so với hàng cùng loại ngoài thị trường, tùy mặt hàng.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị lượng hàng tết trị giá hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó 9.000 tỷ đồng là hàng bình ổn thị trường. Ảnh: TL

Cùng với TP. Hồ Chí Minh, trước dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng mạnh, Hà Nội đã sớm kích hoạt các giải pháp bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng quy mô lớn, đa dạng kênh phân phối và kiểm soát giá chặt chẽ, nhằm bảo đảm người dân an tâm đón Tết. Đến thời điểm hiện tại, 19 doanh nghiệp của Hà Nội và một số tỉnh, thành phố đã tham gia chương trình bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa qua khoảng 10.700 điểm bán.

Khối lượng hàng hóa thiết yếu được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của 3 tháng trước, trong và sau Tết. Theo ước tính, Hà Nội cần khoảng 301.000 tấn gạo; 60.000 tấn thịt lợn; 20.000 tấn thịt gia cầm; 401 triệu quả trứng; 334.000 tấn rau củ; hơn 16.000 tấn thủy, hải sản. Các doanh nghiệp được định hướng tăng dự trữ 10 - 20% so với tháng bình thường để sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu tăng đột biến.

Dự báo sức mua dịp đầu năm mới 2026 đến Tết Nguyên đán với nhóm hàng thiết yếu sẽ tăng khoảng 30%, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, hiện nay, hơn 40% doanh nghiệp của hiệp hội tham gia cung ứng hàng bình ổn trên địa bàn, nên từ rất sớm, các doanh nghiệp thành viên đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa tăng ít nhất 20 - 30% cho dịp cuối năm.

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giá một số mặt hàng trong chương trình bình ổn Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh thông tin, trong tháng 12/2025, Sở đã chấp thuận điều chỉnh tăng giá 5,7 - 10% đối với trứng gia cầm loại I thuộc chương trình bình ổn thị trường. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở chi phí đầu vào tăng và biến động cung - cầu thực tế. Trước đó, tháng 11/2025, Sở đã duyệt giảm giá 2 - 19% đối với một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn giá. Tuy nhiên, hiện nhóm hàng này đang chịu áp lực trở lại do giá heo hơi tăng, kéo theo chi phí chăn nuôi và phân phối tăng lên.

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Siêu thị Go! Thăng Long cho hay, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hệ thống đã chủ động dự trữ hàng hóa từ sớm, tăng lượng hàng 10 - 20%, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, gia vị, bánh mứt kẹo và đồ uống. Mục tiêu là bảo đảm đủ hàng và giữ mức giá ổn định trong dịp Tết.

Tương tự, tại Saigon Co.op, tổng sản lượng hàng tết tại các siêu thị đã được đặt trước từ sớm, tăng bình quân 20 - 30% tùy nhóm hàng. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, đường, thịt gia súc, gia cầm và rau củ quả được tăng mạnh nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, đặc biệt trong giai đoạn sát Tết, khi sức mua tăng cao. Đồng thời, Saigon Co.op triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, giúp người dân mua sắm Tết an toàn, tiết kiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, doanh nghiệp đã làm việc từ rất sớm với các nhà cung ứng để ổn định giá trong điều kiện nhiều nguyên liệu đầu vào biến động. “Ưu tiên hàng đầu là không để xảy ra tình trạng khan hàng cục bộ, bảo đảm người dân tiếp cận hàng tết với mức giá phù hợp và chất lượng được kiểm soát” - ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ động và linh hoạt trong quản lý, điều hành giá

Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của thị trường khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Mỗi biến động giá của nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm... đều có khả năng “khuấy động” mặt bằng giá chung, ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát.

Trước tình hình đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Theo thông báo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động và linh hoạt trong quản lý, điều hành giá. Cụ thể, chủ động giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, dự trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá đến chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp, tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.