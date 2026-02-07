Khách Trung Quốc đánh giá cao Hội chợ Mùa Xuân 2026

(TBTCO) - Nhận lời mời của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), đoàn công tác của Cục Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã đến tham quan, tìm hiểu Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đơn vị này đánh giá cao các sản phẩm trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), ngày 5/2/2026, đoàn công tác của Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc do Phó Cục trưởng Lý Quốc Thanh dẫn đầu tới tham quan Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Đoàn công tác đã khảo sát các gian hàng và sản phẩm trưng bày tại hội chợ như tìm hiểu các sản phẩm nông sản chế biến và sản phẩm công nghệ cao, cũng như tham khảo sự đa dạng và chất lượng hàng hóa tại Phân khu "Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh".

Khách Trung Quốc tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Bà Dương Manh - Chuyên viên Quan hệ quốc tế, Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc bày tỏ ấn tượng với không khí sôi động của hội chợ. Theo bà Dương Manh, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được chuẩn bị trong thời gian ngắn nhưng tổ chức kéo dài tới 12 ngày, điều này khiến bà rất bất ngờ và khâm phục.

Phía Trung Quốc kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng hiệu quả nền tảng triển lãm, hội chợ hiện có để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế.

Liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Trung Quốc thông qua các hội chợ quốc tế, đại diện Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc khuyến nghị, khi tham gia các hội chợ quốc tế, đặc biệt là Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, doanh nghiệp cần chú trọng đa dạng ngôn ngữ, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh để người tiêu dùng Trung Quốc dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ sản phẩm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn công tác Cục Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc làm việc với Cục Xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu về Triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (China International Import Expo - CIIE) lần thứ 9, đồng thời trao đổi các nội dung phối hợp, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia CIIE, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc. Trước đó, CIIE lần thứ 8 diễn ra từ ngày 5 - 10/11/2025, thu hút sự tham gia của 155 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, với 4.108 doanh nghiệp nước ngoài.

Cục Xúc tiến thương mại là đối tác của CIIE trong nhiều năm qua và đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ, góp phần quảng bá sản phẩm Việt Nam và phát triển thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc.