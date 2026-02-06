(TBTCO) - Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ các vấn đề toàn cầu Canada, thông qua Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã khởi động Dự án “Thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng và nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam” (AGILE). Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Doanh nghiệp khí hậu cần cú hích về vốn và cơ chế hỗ trợ

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Mạnh Tuấn

Hiện nay, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm; là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu và vươn ra thị trường khu vực, thế giới.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Tình trạng nhiệt độ gia tăng, mực nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết, thiên tai cực đoan đang ngày càng diễn biến phức tạp, với cường độ và tần suất gia tăng mạnh. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngành kinh tế chủ chốt mà còn trực tiếp tác động đến đời sống của người dân, đe dọa an ninh lương thực và mục tiêu phát triển bền vững của đất

“Trong bối cảnh này, sự phát triển của các doanh nghiệp khí hậu có ý nghĩa trọng, vừa góp phẩn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, vừa cung các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với mỗi trưởng. Do vậy, việc hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp khí hậu sẽ giúp mở rộng tác động tích cực của khu vực này, qua đó đóng góp thiết thực hơn cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước” - Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, thực tiễn và các nghiên cứu gần đây cho thấy, các doanh nghiệp khí hậu hiện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là hạn chế trong khả năng tiếp cận nguồn vốn, thiếu các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Nhiều doanh nghiệp khí hậu, đặc biệt là các doanh nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng sớm, gặp khó khăn do mô hình kinh doanh chưa được kiểm chứng đầy đủ, mức độ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường còn chưa rõ ràng, trong khi dữ liệu nghiên cứu phục vụ đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Những yếu tố này làm gia tăng rủi ro cho các nhà đầu tư và trở thành rào cản đối với dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực khí hậu.

Bên cạnh đó, mặc dù các nhà đầu tư trong nước và quốc tế ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, song vẫn còn thiếu thông tin, thiếu các dự án đầu tư tiềm năng có chất lượng, cũng như chưa có cơ chế kết nối hiệu quả giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp địa phương.

Nhiều nhà đầu tư cũng chưa có đầy đủ hiểu biết về các cơ hội cụ thể trong lĩnh vực thích ứng và giảm thiếu tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, dẫn dến việc khai thác tiềm năng của thị trường này vẫn chưa tương xứng với thực tế.

Việt Nam - Canada “bắt tay” thúc đẩy khu vực tư nhân chuyển đổi xanh

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và xác định rõ định hướng của Đảng về phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh hơn yêu cầu phát triển xanh, bao trùm, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm của quá trình phát triển.

Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tái cầu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel và đại diện các bên thực hiện dự án nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: Mạnh Tuấn

Với quan điểm đó, khu vực kinh tế tư nhân là trọng tâm trong các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh trên cơ sở huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực này để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu suất thực chất.

Thứ trưởng chia sẻ, trong thời gian qua, với cam kết luôn đi đầu trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều hoạt động, sáng kiến hỗ trợ, thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối nguồn lực…, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng góp vào phát triển kinh tế xanh và bền vững, bảo vệ môi trường.

“Bộ Tài chính rất vui mừng vì có thêm sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ Canada để cùng khởi động Dự án “Thúc đẩy đổi mới, tăng trường và nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam (AGILE)”. Chúng tôi mong rằng, Dự án AGILE không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, tin cậy giữa Việt Nam và Canada, mà còn góp phần quan trọng trong nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và tăng trưởng bền vững, qua đó kích hoạt hiệu quả nguồn đầu tư tư nhân nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm”- Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel chia sẻ tại lễ khởi động. Ảnh: Mạnh Tuấn

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel chia sẻ về cam kết của Chính phủ Canada. Ông cho biết, Canada cam kết hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh của Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính đổi mới. Trong khuôn khổ Dự án AGILE, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada sẽ hợp tác cùng Bộ Tài chính Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) và Công ty quản lý quỹ Sarona, sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức như một chất xúc tác để giảm thiểu rủi ro và huy động đầu tư tư nhân.

Trọng tâm cốt lõi của dự án là tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, giúp họ triển khai các dịch vụ hiệu quả hơn dành cho các doanh nghiệp khí hậu, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, để các doanh nghiệp này sẵn sàng nhận đầu tư và mở rộng quy mô.

“Dự án cũng phù hợp với định hướng mới về viện trợ phát triển quố tế Canada, hướng tới thúc đẩy thịnh vượng chung thông qua tăng cường đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng xanh và mở rộng cơ hội thương mại cho doanh nghiệp Canada và Việt Nam” - Đại sứ Jim Nickel cho biết.