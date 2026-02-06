(TBTCO) - Từ nay đến hết 30/4/2026, ngành Hải quan chính thức triển khai thử nghiệm Chatbot AI, công cụ hỗ trợ tra cứu, tư vấn chính sách hải quan cho cán bộ hải quan, doanh nghiệp. Việc ứng dụng Chatbot AI sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn, giảm độ trễ khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan cho hay, Chatbot AI được vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, từ 01/02 đến hết 30/04/2026, tại địa chỉ https://chatbot.customs.gov.vn. Đây là một trong các giải pháp chuyển đổi số nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin và hỗ trợ kịp thời người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục.

Hải quan thử nghiệm Chatbot AI, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thông quan. Nguồn: CHQ

Điểm đáng chú ý với doanh nghiệp là Chatbot AI có thể hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật hải quan ở mức cơ bản dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ đã công bố. Đồng thời, công cụ này cho phép tra cứu mã số HS theo tên hàng hóa để tham khảo khi khai báo, gợi ý thuế suất áp dụng, hỗ trợ tra cứu chính sách kiểm tra chuyên ngành và trả lời các câu hỏi thường gặp gửi đến bộ phận Helpdesk.

Với các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu, đây được xem là kênh tham khảo nhanh, giúp sàng lọc thông tin ban đầu trước khi liên hệ trực tiếp cơ quan Hải quan, qua đó tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong chuẩn bị hồ sơ.

Tuy nhiên, ngành Hải quan cũng lưu ý Chatbot AI chỉ mang tính chất hỗ trợ tham khảo, không thay thế ý kiến trả lời chính thức của cơ quan Hải quan và các nội dung tư vấn từ hệ thống không có giá trị pháp lý ràng buộc. Trong các trường hợp phức tạp, doanh nghiệp vẫn cần thực hiện thủ tục hỏi đáp chính thức theo quy định để bảo đảm tính pháp lý.

Trong giai đoạn thử nghiệm, người sử dụng được khuyến khích gửi phản hồi trực tiếp dưới mỗi câu trả lời của Chatbot nhằm đánh giá mức độ phù hợp của thông tin. Đây là cơ sở để hệ thống tiếp tục “học”, hoàn thiện thuật toán và nâng cao chất lượng tư vấn trong thời gian tới.