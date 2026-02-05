Thuế tỉnh Tuyên Quang tìm được 45 hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2025

(TBTCO) - Thuế tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Chương trình quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quý IV/2025, kết quả, đã tìm được 45 hóa đơn may mắn trúng thưởng.

Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, chương trình quay thưởng được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát. Dữ liệu tham gia quay thưởng bao gồm toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua hàng phát sinh trong quý IV/2025 trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành Thuế.

Khác với giai đoạn trước sắp xếp, sáp nhập của năm 2025 khi dữ liệu hóa đơn may mắn của tỉnh Tuyên Quang phải thực hiện quay thưởng trên 2 địa bàn là Tuyên Quang cũ và Hà Giang cũ, đến nay bộ máy tổ chức và hệ thống dữ liệu của ngành Thuế đã vận hành ổn định, giúp việc đồng bộ, trích xuất dữ liệu đúng trên 1 địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới và việc tổ chức quay thưởng diễn ra đúng kế hoạch định kỳ.

Đại diện Hội đồng giám sát thực hiện thao tác bấm nút hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2025.

Việc quay thưởng được thực hiện trên phần mềm bấm số ngẫu nhiên tại ứng dụng “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế cung cấp, đảm bảo tính minh bạch, khách quan tuyệt đối với sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng giám sát.

Kết quả, đã tìm được 45 số hóa đơn may mắn đã có chủ nhân và được công khai ngay tại chương trình với 45 giải thưởng với cơ cấu đa dạng, bao gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 36 giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng trao cho các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn lên tới 60 triệu đồng.

Kết quả chi tiết được Hội đồng giám sát thông qua và niêm yết công khai ngay trong ngày tại Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Tuyên Quang (Website: http://tuyenquang.gdt.gov.vn), đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.