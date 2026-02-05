Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 4/2/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc là công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ (CTQLQ) đang hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương theo Bản ghi nhớ (MOU) giữa UBCKNN và FSS được ký kết năm 2025, nhằm trao đổi về tình hình chung của TTCK Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chia sẻ định hướng chính sách; đồng thời lắng nghe, thảo luận những khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Choi Young-sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBCKNN đã luôn quan tâm, hỗ trợ các CTCK, CTQLQ Hàn Quốc hoạt động ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên TTCK Việt Nam.

Theo Đại sứ Choi Young-sam, trong năm vừa qua, thị trường vốn Việt Nam đã ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng, nổi bật là việc FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi, cùng với sự ra đời chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Những bước đi này cho thấy Việt Nam đang có bước chuyển mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính toàn cầu.

Ông Choi Young-sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Đại sứ đánh giá cao sự năng động của Việt Nam trong hoạch định chiến lược phát triển ngành tài chính, từ việc thí điểm vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thúc đẩy tài chính số, tài chính xanh cho đến quá trình hiện đại hóa hạ tầng thị trường.

Ông cũng nhấn mạnh, việc vận hành thành công hệ thống giao dịch thế hệ mới KRX, cùng với chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đã tạo động lực quan trọng để hai bên ký kết MOU, qua đó đưa hợp tác giữa FSS và UBCKNN lên tầm cao mới cả về chiều sâu lẫn chất lượng.

Trong thời gian tới, Đại sứ Choi Young-sam bày tỏ mong muốn Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là đối tác gần gũi, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và mở rộng hợp tác, đặc biệt trong công tác giám sát thị trường tài chính giữa hai quốc gia.

Về phía UBCKNN, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải ghi nhận và đánh giá cao vai trò tích cực, gắn bó lâu dài của các định chế tài chính Hàn Quốc trên TTCK Việt Nam. Theo lãnh đạo UBCKNN, các CTCK, CTQLQ Hàn Quốc không chỉ đóng góp về nguồn vốn, công nghệ và sản phẩm, mà còn mang theo các chuẩn mực quản trị, quản lý rủi ro và thông lệ quốc tế tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cũng như tính minh bạch của thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, triển khai hiệu quả hệ thống giao dịch mới và hướng tới mục tiêu phát triển TTCK an toàn, minh bạch, bền vững, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, các ý kiến đóng góp từ FSS và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cơ quan quản lý.

“UBCKNN cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, từng bước tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm an toàn hệ thống và phù hợp với định hướng phát triển chung của thị trường vốn Việt Nam”, ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo UBCKNN và FSS thống nhất tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động chuyên môn. Buổi làm việc được đánh giá là thành công, góp phần giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư, tuân thủ tốt hơn các quy định pháp luật, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động trên TTCK Việt Nam./.