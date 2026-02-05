(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh và net-zero, tài chính xanh đang trở thành động lực quan trọng dẫn dắt chuyển dịch năng lượng. Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông David Ambadar - Cố vấn trưởng dự án "Chuyển dịch đầu tư theo hướng chuyển đổi xanh" cho rằng, chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, mà cần sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân và thị trường vốn.