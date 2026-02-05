(TBTCO) - Sau khi Chính phủ tạm ngưng hiệu lực một số quy định về kiểm tra nhà nước đối với an toàn thực phẩm, Cục Hải quan đã phát đi công điện hỏa tốc, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm thông quan kịp thời cho doanh nghiệp.

Chiều ngày 5/2/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc số 9577/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc kiểm tra nhà nước đối với an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Hải quan cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, Chi cục Hải quan khu vực XVII nhiệt tình thông quan hàng hoá 24/7, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Công văn được ban hành theo chế độ nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP ngày 4/2/2026 của Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực quy định thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, cùng Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026.

Theo chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị phải căn cứ Điều 2 Nghị quyết 09/2026/NQ-CP để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả các tờ khai đang ký nhưng chưa được thông quan.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 tại đơn vị nhằm bảo đảm giải quyết nhanh thủ tục hải quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu để xảy ra tình trạng ùn ứ, kéo dài thời gian làm thủ tục.

Song song đó, các đơn vị phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý thủ tục hải quan về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn, tháo gỡ, tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.