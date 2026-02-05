Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, sáng 5/2, tại Thủ đô Viêng - chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Cùng dự hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Tô Lâm lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đồng thời khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khi tham gia Đoàn có cả Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai nước, tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai nước, cũng như sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng vào thành công tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử sẽ góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã giành được sau 40 đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; một lần nữa nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII Đảng Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và có tính kế thừa; từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những mục tiêu mang tầm chiến lược cao được Đại hội XII xác lập cho giai đoạn tiếp theo cùng với nền tảng quan trọng của những thành tựu đã đạt được.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững đoàn kết, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lãnh đạo đất nước Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XII đã đề ra; hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu đưa Lào trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và sớm tiệm cận nhóm các nước có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung; luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.

Phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

Hai nhà Lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận cấp cao, Tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12/2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Thongloun Sisoulith vừa qua; đánh giá rất cao việc nhiều nội dung trong các thỏa thuận này đã được các cơ quan hai bên khẩn trương cụ thể hóa và triển khai bằng những hành động thiết thực.

Trên cơ sở những định hướng lớn với tầm nhìn dài hạn đã được hai bên thống nhất, hai nhà Lãnh đạo thống nhất trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong nhiệm kỳ này, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai nhà Lãnh đạo nhất trí rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần củng cố sự hiểu biết, nền tảng văn hóa tinh thần giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp chính phủ để kiểm tra, đánh giá kết quả hợp tác và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thỏa thuận.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.