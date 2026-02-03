Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm lập kỳ tích trong giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Ngày 3/2/1930 là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, huy hoàng.

Ngày này, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã quyết định thống nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một tổ chức lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng đã tập hợp và lãnh đạo toàn dân vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đoàn kết một lòng, kiên cường vượt qua mọi gian nan, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, lật đổ chế độ thực dân, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ non sông đất nước, tiến hành thành công công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín, vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Trải qua giai đoạn đấu tranh cách mạng gian khổ, thời kỳ xây dựng đất nước khó khăn hay trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới biến động khó lường, Đảng được tôi luyện, ngày càng trưởng thành, không ngừng tự đổi mới để tăng cường sức mạnh chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Suốt những chặng đường ấy, Đảng luôn lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, phù hợp bối cảnh cách mạng Việt Nam.

Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Chúng ta mãi mãi khắc ghi sự cống hiến, hy sinh của các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Sáng mãi ngọn lửa truyền thống, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, lập nên những kỳ tích trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp. Đại hội xác định mục tiêu của giai đoạn 2026 - 2030 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 10% trở lên; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đại hội cũng đã đề ra chương trình hành động với yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm bản lề để các quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc vươn tới các mốc phát triển. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần khẩn trương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, cụ thể hóa chương trình hành động thành những đề án, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tiễn của lĩnh vực, địa bàn; triển khai quyết liệt, bài bản các nghị quyết chiến lược của Trung ương, tạo cho được những chuyển biến rõ nét, căn bản làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân hãy ra sức học tập, rèn luyện, thi đua lao động, công tác, quyết tâm biến các nghị quyết thành hành động, kết quả cụ thể nhằm tăng tốc bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao sức chiến đấu, khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng hành động với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm.

Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước bước vào vận hội mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển, chung sức đồng lòng thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu sinh thời hằng mong muốn./.