Thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng gồm: Bầu Bộ Chính trị; Bầu Tổng Bí thư; Bầu Ban Bí thư; Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư; Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, chiều nay (23/1) sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự kiến phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ bắt đầu lúc 14h ngày 23/1, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt Đại hội.

Trước đó, chiều 22/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong 180 Ủy viên Trung ương Đảng, có 21 Ủy viên là nữ.