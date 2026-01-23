(TBTCO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nói về thành công và điểm mới của Đại hội XIV bằng những “từ khóa” Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Chiều 23/1, sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.

Mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, tốt đẹp. Đây cũng là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội. Ảnh: TTXVN

Nói về những thành công và điểm mới mà Đại hội XIV của Đảng vừa quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại bằng những “từ khóa”. Đó là :“ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự ủng hộ chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, với sự cổ vũ động viên và hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới; chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Nêu tóm tắt kết quả của Đại hội, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, về chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIV.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, các phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước đã đặt nhiều câu hỏi tới Tổng Bí thư về các nội dung mới, quan trọng của Đại hội; về sự thống nhất giữa ý chí và hành động như thế nào để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; về vai trò của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế; về giải pháp để Việt Nam đạt được hội nhập quốc tế toàn diện và hiệu quả trong bối cảnh hiện nay…

Việt Nam nâng cấp quan hệ đối ngoại lên một mức quan trọng mới

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời trực tiếp, cụ thể từng câu hỏi các phóng viên nêu. Trong đó, nhấn mạnh những tư duy đổi mới, đột phá của Đại hội dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và là sự kết tinh từ những bài học lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam.

Về mô hình phát triển, Tổng Bí thư cho biết, yêu cầu phát triển của đất nước Việt Nam trong giai đoạn này là phải rất nhanh, rất hiệu quả, đòi hỏi phải xây dựng một mô hình phát triển đất nước, mô hình tăng trưởng kinh tế để đảm bảo sự phát triển hai con số. Trong bối cảnh thế giới khó khăn, ít quốc gia phát triển được hai con số, nhưng chúng ta đặt vấn đề phải phát triển hai con số thì mới đạt được các mục tiêu đặt ra.

Về vấn đề hội nhập quốc tế, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam là một bộ phận của thế giới, mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và việc gì ở trong nước cũng có quan hệ đối với thế giới. Một điểm mới là Việt Nam nâng cấp quan hệ đối ngoại lên một mức quan trọng mới, ngang với xác định nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành trọng yếu thường xuyên. Trước đây trong các văn kiện Đại hội trước chưa được xếp ở mức độ này, cho thấy vai trò của công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam với quốc tế đã được nâng cao.

Cuộc họp báo diễn ra chiều 23/1. Ảnh: TTXVN

“Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của mình với các vấn đề thế giới. Chủ trương là hội nhập ngày càng sâu rộng vào tình hình chính trị thế giới, kinh tế quốc tế và văn minh nhân loại. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp quốc, các quốc gia dù lớn hay nhỏ cũng có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, chiến tranh xung đột…” - Tổng Bí thư nêu.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, không có quốc gia đơn lẻ nào trên thế giới dù mạnh mẽ, hùng cường thế nào cũng tự mình giải quyết được các vấn đề toàn cầu mà đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế, liên minh, chung tay với các vấn đề quốc tế. Thực tế, sau 40 năm đổi mới cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây, đủ vị thế, trách nhiệm để tham gia vào các vấn đề khu vực, quốc tế. Về an ninh quốc tế, Việt Nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình, tham gia cứu trợ cứu nạn, tham gia đóng góp kiến tạo hòa bình…

Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa với vai trò trung gian hòa giải các xung đột, kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng chia sẻ những thách thức mà nhiều nước đang gặp phải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu, cam kết phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định./.