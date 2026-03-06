Hưng Yên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để cuộc bầu cử diễn ra thành công

(TBTCO) - Tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực tế tại cơ sở để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Mọi công tác phục vụ cho bầu cử đang được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri.

Vừa qua, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hưng Yên và đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu ở thôn Long Cầu (xã Đoàn Đào); thôn Lương Trụ (xã Tiên Lữ); thôn Nhân Cầu 3 (xã Hưng Hà) và thôn Cun Ruốm (xã Ngự Thiên).

Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu ở Nhà văn hóa thôn Nhân Cầu 3, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Lê Hiếu

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và đúng quy định. Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy trình.

Việc lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đầy đủ. Các điều kiện phục vụ bầu cử như: Hòm phiếu, con dấu, tài liệu, thẻ cử tri, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chặt chẽ, sẵn sàng cho ngày bầu cử…

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử.

Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được thực hiện kỹ lưỡng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri. Ảnh: Lê Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Thông tin rõ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu cũng như danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Chú trọng việc lập danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ, không bỏ sót hoặc trùng lặp.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên và đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu thuộc xã Đoàn Đào. Ảnh: Lê Hiếu

Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.