Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm

Kết luận phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức vào sáng 5/3, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy triển khai các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu chung trong triển khai các dự án, đặc biệt là nguyên tắc phát triển hạ tầng chiến lược, trên tinh thần 5 hóa: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án, hạch toán hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật…; tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản về thể chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương

Về các dự án chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Bắc Kạn - Cao Bằng.

TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, Đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, Hòa Lạc - Hòa Bình để khởi công dịp 19/5.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Về giải phóng mặt bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại tại các dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình, Hưng Yên), Chợ Mới - Bắc Kạn, Dầu Giây - Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đáp ứng tiến độ thi công.

Thủ tướng nêu rõ, nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau cần nỗ lực, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành để bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án trên địa bàn trước ngày 15/3.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương điều phối hợp lý nguồn vật liệu xây dựng đáp ứng tiến độ thi công dự án.

Về triển khai thi công, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hoàn thành trong tháng 4/2026.

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Ninh Bình - Hải Phòng, Hòa Bình - Mộc Châu, TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, dự án thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Quy Nhơn - Pleiku, Tân Phú - Bảo Lộc, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Phù Cát bảo đảm chất lượng và tiến độ như đã cam kết.

Nhiệm vụ của các bộ, ngành

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành trong tháng 3/2026; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận bảo đảm tiến độ yêu cầu; chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2026.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương chỉ có đường bộ như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, các tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên như khu vực Đắk Nông cũ…, các dự án mở ra không gian phát triển mới, dự án kết nối vùng, quốc gia, khu vực, quốc tế…; phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương thống nhất việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên với tiêu chí cụ thể.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức - Long Thành, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng cảng hàng không quốc tế Long Thành; chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về việc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán dự án BT thanh toán bằng quỹ đất của dự án đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh)./.