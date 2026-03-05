Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra, yêu cầu đảm bảo mọi điều kiện cần thiết cho bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, y tế, vệ sinh môi trường; tăng cường nắm bắt tình hình, xây dựng và triển khai các phương án an ninh, trật tự để không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Rà soát kỹ lưỡng mọi khâu

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai vừa có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 24 - thôn Huỳnh Mai, khu vực bỏ phiếu số 19 - thôn Trung Tín 1 (xã Tuy Phước); khu vực bỏ phiếu số 9 - khu phố 9, khu vực bỏ phiếu số 11 - khu phố 11 (phường Quy Nhơn Bắc).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, đến thời điểm ngày 5/3, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại từng địa phương được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

Theo đó, xã Tuy Phước có 32 khu vực bỏ phiếu, với 33 điểm niêm yết danh sách cử tri. Tổng số cử tri trên địa bàn xã đến thời điểm ngày 5/3 là 56.405 người.

Để phục vụ tốt công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã Tuy Phước đã chuẩn bị đầy đủ các thùng phiếu, đảm bảo 4 thùng phiếu/khu vực bầu cử (3 thùng phiếu chính và 1 thùng phiếu phụ); trang bị bình chữa cháy cho từng khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị các điều kiện về âm thanh phục vụ khai mạc bầu cử và điện chiếu sáng để phục vụ trong suốt quá trình bầu cử; 100% điểm bầu cử được trang trí khang trang.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn Bắc có tất cả 17 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 5/3, Ủy ban Bầu cử phường Tuy Phước đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bầu cử với tổng số 34.665 cử tri.

Để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường Quy Nhơn Bắc đã chuyển thẻ cử tri về các ban bầu cử, tổ bầu cử để kịp thời phát thẻ đến cử tri đúng thời gian quy định.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử, thời gian không còn nhiều, do đó, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; cần tập trung rà soát kỹ lưỡng, nắm chắc, kịp thời danh sách cử tri, nhất là những trường hợp biến động về nhân khẩu, đảm bảo 100% cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra công tác niêm yết thông tin đại biểu tại xã Tuy Phước.

Ủy ban Bầu cử các xã, phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường chính, khu dân cư… đảm bảo trang trọng, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Ủy ban Bầu cử các xã, phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường chính, khu dân cư đảm bảo trang trọng, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu các Ủy ban Bầu cử địa phương rà soát và điều chỉnh danh sách cử tri theo thực tế đảm bảo đúng quy định; rà soát kỹ lại tất cả các khâu, các bước trong công tác chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, an toàn, dân chủ và đạt kết quả tốt nhất.

Tạo mọi điều kiện cần thiết tại điểm bỏ phiếu

Cũng trong ngày 5/3, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu tại thôn Chánh Liên (khu vực bỏ phiếu số 8, xã Xuân An); thôn Xuân An (khu vực bỏ phiếu số 1, xã Xuân An); thôn Phú Hậu (khu vực bỏ phiếu số 6, xã Cát Tiến) và thôn Tân Thanh (khu vực bỏ phiếu số 9, xã Cát Tiến).

Theo báo cáo của xã Xuân An, đến thời điểm hiện nay, tổng số cử tri toàn xã sau rà soát, cập nhật biến động là 22.222 cử tri, giảm 1.225 cử tri so với thời điểm lập danh sách ban đầu (23.447 cử tri).

Trên cơ sở số lượng đơn vị bầu cử đã được ấn định và căn cứ tình hình thực tế về địa hình, phân bố dân cư, quy mô dân số tại địa phương, xã đã xác định thành lập 14 tổ bầu cử tương ứng với 14 khu vực bỏ phiếu.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Minh.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã Xuân An có 35 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm: 15 đại biểu tái cử (chiếm 42,8%); 14 đại biểu nữ (chiếm 40%); 10 đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi (chiếm 28,5%) và 6 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 17,1%) đều đạt và vượt tỷ lệ theo quy định.

Tại xã Cát Tiến, Ủy ban Bầu cử xã đã thành lập 17 tổ bầu cử tại 17 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri nhiều nhất trên địa bàn xã là thôn Trung Lương với 3.259 cử tri; khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri thấp nhất là thôn Chánh Hùng có 759 cử tri; trung bình, mỗi khu vực bỏ phiếu có 1.447 cử tri.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã tiếp tục rà soát toàn diện tất cả các phần việc, không để xảy ra thiếu sót trong quá trình tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định để người dân tham gia trong không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Các điểm bầu cử cần được chuẩn bị khang trang, sạch sẽ, tạo không gian thuận lợi để người dân đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chú trọng các điều kiện phục vụ cử tri như nơi gửi xe, nước uống, các điều kiện hỗ trợ y tế và các phương án hậu cần cần thiết, qua đó tạo không khí thân thiện và thoải mái cho người dân khi tham gia bầu cử.

Đối với công tác nghiệp vụ bầu cử, ông Tuấn yêu cầu các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu, từ cấp phát thẻ cử tri, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tham gia công tác bầu cử đến việc tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công tác kiểm phiếu phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần có các phương án dự phòng đối với các tình huống phát sinh để bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn và hiệu quả./.