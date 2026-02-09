(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai có 7 dự án đường giao thông tại khu vực phía Tây sử dụng vốn ngân sách trung ương phải kéo dài sang năm 2026, phần lớn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Kéo dài hơn 888 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã trình bày 4 tờ trình liên quan đến việc bố trí nguồn vốn. Các tờ trình này đã được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết.

Trong đó, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 với tổng số tiền hơn 888 tỷ đồng.

Trình bày tờ trình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2025 vốn ngân sách trung ương, có 888,569 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 của 8 dự án không giải ngân hết, có nhu cầu kéo dài sang năm 2026 tiếp tục thực hiện và giải ngân.

Ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trình bày các tờ trình liên quan đến bố trí ngân sách.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu kéo dài 156,016 tỷ đồng cho 7 dự án, bao gồm:

Dự án Đường liên huyện Mang Yang-la Pa, đường tỉnh 669 và đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đăk Đoa, vốn kéo dài hơn 59 tỷ đồng. Nguyên nhân là vốn trung ương bố trí chậm sau ngày 30/9/2025 (hơn 191 tỷ đồng).

Dự án Đường liên xã huyện la Pа kéo dài hơn 21 tỷ đồng. Dự án vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời đợt mưa lũ tháng 11/2025 gây thiệt hại.

Dự án Đường liên xã huyện Đăk Đoa kéo dài hơn 20 tỷ đồng. Lý do là dự án vướng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Đường liên xã huyện Mang Yang kéo dài hơn 17,7 tỷ đồng nguyên nhân là thiếu đất đắp, việc chuyền tiếp chính quyền 2 cấp từ huyện về xã đã kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Dự án Đường giao thông huyện Đak Po kéo dài hơn 21,7 tỷ đồng. Dự án vướng đất quốc phòng chưa bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh kéo dài hơn 1,4 tỷ đồng do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (tăng hơn 1,2 tỷ đồng).

Dự án Đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long huyện Kông chro kéo dài hơn 13,7 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành khối lượng, nhưng chưa được nghiệm thu trong năm 2025

Thi công dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: H.Q.

Bên cạnh đó, vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 xin kéo dài 732,553 tỷ đồng cho dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, nguồn vốn này được Thủ tướng giao cho dự án, nhưng trong năm 2025 chưa thực hiện hết khối lượng, do đó phải điều chỉnh kế hoạch vốn sang năm 2026.

Hụt thu tiền sử dụng đất hơn 350 tỷ đồng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2025.

Đề cập nội dung tờ trình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông tin, kế hoạch vốn năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 8.687,173 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế thực hiện nguồn thu tiền sử dụng đất một số địa phương không đạt kế hoạch đề ra với số hụt thu so với kế hoạch là 354,66 tỷ đồng (các dự án đã có kế hoạch vốn nhưng đến ngày 31/12/2025 không phát sinh nguồn thu).

Trong đó, hụt thu tiền sử dụng đất các địa phương trên địa bàn Gia Lai Đông là 150,149 tỷ đồng, gồm Phù Cát 49,783 tỷ đồng; Hoài Ân 22,231 tỷ đồng; Tây Sơn 55,913 tỷ đồng; An Lão 18,71 tỷ đồng; Vĩnh Thạnh 3,511 tỷ đồng.

Hụt thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Gia Lai Tây là 204,512 tỷ đồng; trong đó tiền sử dụng đất cấp tỉnh 67,845 tỷ đồng; hụt thu tiền sử dụng đất các địa phương 136,666 tỷ đồng, gồm Đức Cơ 44,331 tỷ đồng; Mang Yang 16,962 tỷ đồng; Chư Pưh 14,208 tỷ đồng; Chư Sê 61,165 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc hụt thu tiền sử dụng đất không ảnh hưởng đến việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công của 8 dự án.

"Bản chất là điều chỉnh lại tổng vốn nguồn thu tiền sử dụng đất trong nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tức là giảm chi hơn 350 tỷ đồng tiền hụt thu cả 2 khu vực phía Đông và phía Tây để kết sổ năm 2025, còn danh mục dự án đang thiếu vốn sắp tới đây sẽ tính toán kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các năm tiếp theo sau khi tỉnh cân đối được nguồn vốn từ tiền sử dụng đất" - ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh với 4 dự án.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 dự án cần kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026 là dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư (hơn 571 tỷ đồng, đã bố trí 297,7 tỷ đồng) và dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư (173 tỷ đồng, đã bố trí 119,2 tỷ đồng) đều thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai có dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội (178.6 tỷ đồng, đã bố trí hơn 91 tỷ đồng) được điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026.

Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai với dự án Đường Ngô Mây nối dài (hơn 458 tỷ đồng, đã bố trí hơn 43 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã hết, nhưng nhà thầu vẫn chưa thể triển khai thi công do còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Do đó, dự án cần gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2027.

HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo đó, điều chỉnh giảm 90 tỷ đồng vốn chưa phân bổ tiền sử dụng đất của tỉnh; đồng thời điều chỉnh tăng 90 tỷ đồng cho 4 dự án. Cụ thể: 50 tỷ đồng cho 1 dự án đã chuyển tiếp Đường Ngô Mây nối dài và 40 tỷ đồng cho 3 dự án khởi công mới đã được phê duyệt dự án đầu tư, gồm dự án Sửa chữa, nâng cấp khu nhà điều trị 300 giường thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (15 tỷ đồng); đường vào Cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân (10 tỷ đồng) và Đường giao thông huyện Krông Pa (15 tỷ đồng).