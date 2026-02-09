Nhiệm vụ trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa năm 2026

(TBTCO) - Trong Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 8/2/2026 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia.

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Ảnh minh họa.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước; tận dụng dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm; tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam; khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện "Cổng một cửa đầu tư quốc gia".

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường, nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính… để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa

Về điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối.

Thủ tướng yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực cho nhà ở an sinh xã hội.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa./.