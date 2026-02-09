Giá vàng hôm nay ngày 9/2: Giá vàng trong nước giữ mức giá cao

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 9/2 duy trì ổn định ở ngưỡng cao, với giá vàng miếng dao động quanh mức 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 9/2, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái ổn định khi giá vàng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn không ghi nhận biến động so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, mặt bằng giá không có sự điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng tính đến rạng sáng ngày 9/2: Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến đi ngang cũng được ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn trong nước. Tại SJC, giá vàng nhẫn rạng sáng nay được niêm yết ở mức khoảng 175,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 178,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước. Cùng xu hướng này, DOJI tiếp tục giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 176 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 179 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không có sự điều chỉnh ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được duy trì ổn định trong vùng 176 – 179 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 176,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không điều chỉnh giá, tiếp tục giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 176 – 179 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang dao động quanh mốc 4.968 USD/ounce, tương đương khoảng 157,1 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. So với 30 ngày trước, giá vàng thế giới đã tăng thêm khoảng 457 USD/ounce, tương ứng mức tăng hơn 10%, qua đó nới rộng chênh lệch với giá vàng trong nước lên khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giá vàng gần đây cho thấy mức độ biến động mạnh hiếm thấy trong lịch sử, khi những dao động từng được coi là bất thường nay xuất hiện thường xuyên hơn, làm lung lay quan niệm truyền thống về vàng như một tài sản ổn định trong giai đoạn bất định. Tuy vậy, nhiều ý kiến phân tích cho rằng sự rung lắc này không phản ánh sự suy yếu của thị trường mà là quá trình tái cân bằng sau một giai đoạn tăng nóng, khi vàng liên tiếp thiết lập hơn 10 kỷ lục mới chỉ trong vài tuần.

Dù đã lùi khỏi các đỉnh lịch sử, thị trường đang dần thích nghi với vùng giá 4.500 – 5.000 USD/ounce. Bất chấp biên độ dao động lớn, vàng vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 1% trong tuần, cho thấy đợt bán ra gần đây chủ yếu nhằm giải tỏa áp lực đầu cơ tích tụ, thay vì báo hiệu một sự đảo chiều mang tính cấu trúc trong xu hướng dài hạn.

Ở góc độ nền tảng, lực đỡ cho vàng vẫn hiện hữu khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng ở mức cao, nhu cầu vật chất duy trì ổn định và tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu vẫn còn thấp. Điều này mở ra dư địa để dòng vốn tổ chức quay lại nếu bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài.

Chính vì vậy, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực, với kỳ vọng giá vàng có thể tiến sát mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm, dựa trên các yếu tố dài hạn như gánh nặng nợ công, mất cân đối tài khóa, rủi ro địa chính trị và xu hướng phi đô la hóa.

Trong bối cảnh đó, biến động hiện tại được nhìn nhận như một phần tất yếu của quá trình điều chỉnh hơn là tín hiệu cảnh báo. Dù không còn mang dáng dấp “trú ẩn” theo nghĩa truyền thống, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng với nhà đầu tư dài hạn, và giai đoạn tích lũy này đang dần được xem là cơ hội để gia tăng vị thế, thay vì là lý do để rút lui.