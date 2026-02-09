Ngày 9/2: Giá dầu thế giới duy trì đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (9/2) tăng nhẹ phiên đầu tuần khi thị trường đánh giá các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa đủ để làm dịu rủi ro căng thẳng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 68,05 USD/thùng, tăng 0,74%; giá dầu WTI ở mốc 63,55 USD/thùng, tăng 0,41%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ phiên đầu tuần. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,05 USD/thùng, tăng 0,74% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,55 USD/thùng, tăng 0,41% (tương đương tăng 0,26 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, đảo chiều so với đà giảm trước đó, khi giới giao dịch lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã không làm giảm rủi ro xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được tiến hành theo hình thức trung gian của Oman nhằm tìm cách vượt qua những bất đồng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vào cuối buổi chiều 6/2 rằng cuộc đàm phán với Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà đàm phán sẽ quay trở về Thủ đô nước mình để tham vấn và các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục.

Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, do khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran. Các thành viên của OPEC như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Iraq cũng như Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này. Nếu nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm./.