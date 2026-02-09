Chọn gì cho phiên giao dịch những ngày giáp Tết?

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán giao dịch kém sôi động trong tuần 2/2 - 6/2 khi ngưỡng 1.800 điểm chính thức bị xuyên thủng. Quản trị rủi ro là yêu cầu được các chuyên gia khuyến nghị hàng đầu trong tuần giáp Tết tới đây.

Tuần đầu tháng 2 đầy biến động

Tuần giao dịch đầu tháng 2 khép lại với gam màu xám khi thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Trừ HNX-Index nhích nhẹ, hai chỉ số VN-Index và UPCoM-Index đều giảm sâu.

VN-Index chỉ có 1 phiên tăng và 4 phiên giảm, kết thúc tuần tại 1.755,49 điểm, mất 73,55 điểm, tương đương -4,02%, đồng thời rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Trái ngược với sàn HoSE, HNX-Index ghi nhận diễn biến giằng co hơn với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, chốt tuần tại 256,28 điểm, nhích nhẹ 0,06%. UPCoM tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 3,2%, xuống 125,51 điểm.

Một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất lên tâm lý thị trường tuần qua đến từ lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến. Theo ông Lý Ngọc Tuấn - chuyên gia của Công ty Chứng khoán BIDV, trong bối cảnh doanh nghiệp rút tiền nộp thuế và nhu cầu thanh toán cuối năm gia tăng, lãi suất OMO (nghiệp vụ thị trường mở) đã có thời điểm vọt lên 17 - 20%. Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 100.000 tỷ đồng qua kênh OMO, qua đó giúp lãi suất hạ nhiệt và dự báo có thể còn giảm tiếp tới đây.

Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Các nhóm bất động sản, công nghệ, viễn thông, bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán và điện xuất hiện nhiều cổ phiếu ở trạng thái phân phối ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng. Ở chiều ngược lại, số ít nhóm ngành duy trì được sắc xanh gồm bảo hiểm, phân bón và cảng biển, chủ yếu nhờ yếu tố riêng lẻ và dòng tiền mang tính phòng thủ.

Thanh khoản thị trường tuần qua tăng trở lại. Trên sàn HoSE, khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 981 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,58% so với bình quân 20 tuần, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 32.000 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, thanh khoản gia tăng trong bối cảnh chỉ số giảm sâu.

Top cổ phiếu mua bán ròng mạnh trong tuần đầu tháng 2. Nguồn: CSI

Lực bán lớn đến từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng tuần thứ tư liên tiếp, với quy mô ngày càng lớn. Trong tuần giao dịch từ ngày 2/2 - 6/2, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 104,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 6.138,9 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần về giá trị so với tuần trước. Tuy vậy, ở chiều mua, một số cổ phiếu cũng được tập trung giải ngân. Tuần qua, khối ngoại tập trung gom HPG (hơn 1.300 tỷ đồng) và MBB (gần 690 tỷ đồng). Ngược lại, áp lực bán mạnh dồn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (-1.771 tỷ đồng), FPT (-1.590 tỷ đồng) và VCB (-1.236 tỷ đồng). Áp lực tại các cổ phiếu có vốn hoá lớn nhanh chóng tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Ưu tiên quản trị rủi ro trước kỳ nghỉ Tết

Bước sang tuần giao dịch cận Tết (từ ngày 9/2 đến 13/2), tâm lý thận trọng áp đảo hơn. Theo Công ty Chứng khoán SHS, bối cảnh hiện tại đang hội tụ nhiều yếu tố bất định như rủi ro bong bóng trên một số loại tài sản như tiền mã hóa, vàng, các kim loại quý khác, cổ phiếu AI. Cùng đó, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng, tăng trưởng tín dụng chậm lại và diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu. Trong môi trường này, chuyên gia từ SHS cho rằng, chiến lược ưu tiên là quản trị rủi ro, đánh giá lại danh mục, giảm tỷ trọng đầu cơ và bảo toàn một phần lợi nhuận nếu có.

Dựa trên tín hiệu từ phân tích kỹ thuật, ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree cho rằng VN-Index đã trải qua 3 tuần giảm điểm liên tiếp và áp lực bán mạnh trong những phút cuối phiên cuối tuần cho thấy xu hướng tiêu cực nhiều khả năng còn tiếp diễn trong đầu tuần tới. Tuy nhiên, chỉ số đang tiệm cận vùng hỗ trợ tương đối cứng quanh MA20 tuần (khoảng 1.720 - 1.730 điểm), do đó không loại trừ khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật vào giữa tuần. Dù vậy, trong bối cảnh vĩ mô trong và ngoài nước chưa thuận lợi, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục, nhất là khi chỉ còn ít phiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Quan điểm từ các chuyên gia Chứng khoán CSI cũng cho thấy mức độ thận trọng cao. Cụ thể, VN-Index đã xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm với biên độ giảm lớn, phản ánh tâm lý tiêu cực lan rộng. Với dư địa hiện tại, khả năng chỉ số sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.740 điểm, thậm chí thấp hơn, trong các phiên tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Vị thế mua đang có rủi ro hơn cơ hội ở thời điểm hiện tại, nên theo chuyên gia Chứng khoán CSI, cần ưu tiên việc quản trị. Trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn chiếm ưu thế, CSI khuyến nghị hạn chế bắt đáy, tránh bình quân giá xuống, đồng thời có thể căn bán giảm một phần tỷ trọng ở những cổ phiếu vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro khi VN-Index có nhịp hồi trong các phiên tới.