Quỹ mở “ghi điểm” trong giai đoạn tái định vị thị trường

(TBTCO) - Nhiều quỹ mở ghi nhận hiệu suất vượt chỉ số trong tháng đầu năm 2026, khi thị trường bước vào giai đoạn tái định vị và dòng tiền dịch chuyển theo hướng bền vững hơn.

Hiệu suất quỹ mở vượt chỉ số

Bước sang những tuần đầu năm 2026, thị trường quỹ mở ghi nhận diễn biến tích cực rõ nét trong bối cảnh môi trường vĩ mô ổn định hơn và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng. Thống kê Fmarket, trong tháng 1/2026, phần lớn các quỹ mở đạt hiệu suất vượt trội so với VN-Index, thậm chí có quỹ ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số chỉ trong tháng đầu năm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành quản lý quỹ, diễn biến này phản ánh những chuyển động mang tính nền tảng của thị trường, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng của các nhóm cổ phiếu mang tính “hệ sinh thái”, dòng tiền trên thị trường chứng khoán đang cho thấy xu hướng luân chuyển rõ nét hơn. Thay vì tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn mang tính dẫn dắt chỉ số, dòng tiền dần dịch chuyển sang các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động ổn định, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhà nước được hưởng lợi từ các định hướng chính sách lớn, trong đó có Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, VN-Index khép lại tháng 1 với mức tăng 2,5%, tương đương hơn 44 điểm.

So với năm 2025, thời điểm thị trường ghi nhận sự lệch pha đáng kể giữa mức tăng của chỉ số và hiệu quả đầu tư thực tế khi hơn 46% cổ phiếu trong rổ VN-Index mang lại lợi nhuận âm, bức tranh thị trường đầu năm 2026 đang cho thấy những cải thiện rõ rệt về chất lượng tăng trưởng.

Thống kê hiệu suất từ đầu năm, tính từ ngày 31/12/2025 đến 30/1/2026, nhiều quỹ mở trên nền tảng Fmarket đã tạo được khoảng cách đáng kể so với diễn biến của chỉ số chung. Nhóm quỹ của VinaCapital nổi bật khi cả bốn quỹ đều góp mặt trong Top 10 hiệu suất tháng 1. Trong đó, quỹ VINACAPITAL-VMEEF ghi nhận mức lợi nhuận 10,14%, cao gấp bốn lần mức tăng của VN-Index. Hai quỹ VINACAPITAL-VESAF và VINACAPITAL-VDEF lần lượt đạt hiệu suất 8,23% và 7,41%, trong khi quỹ VINACAPITAL-VEOF xếp thứ tư với mức tăng 7,27%.

Năm 2025, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì ở mức khả quan và có sự cải thiện đồng đều hơn giữa các nhóm ngành. Ngay cả trong bối cảnh VN-Index chịu áp lực điều chỉnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, phần lớn các quỹ cổ phiếu vẫn duy trì được hiệu suất tích cực nhờ cấu trúc danh mục đa dạng và khả năng chọn lọc cổ phiếu dựa trên yếu tố nền tảng.

Đánh giá về kết quả này, đại diện Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital cho biết, chiến lược đầu tư của quỹ vẫn xuyên suốt theo triết lý dựa trên nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Do đó, quỹ không điều chỉnh chiến lược chỉ nhằm mục tiêu “bắt sóng” ngắn hạn, kể cả với những chủ đề đang thu hút sự chú ý của thị trường như cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước.

Việc các cổ phiếu thuộc nhóm này xuất hiện trong danh mục quỹ là kết quả của quá trình sàng lọc dài hạn, dựa trên các tiêu chí về nền tảng kinh doanh, triển vọng tăng trưởng và mức định giá hợp lý.

Bên cạnh VinaCapital, nhóm quỹ của VCBF cũng ghi nhận hiệu suất đáng chú ý trong tháng 01/2026 khi có tới ba quỹ nằm trong Top 10, bao gồm VCBF-MGF đạt 7,12%, VCBF-BCF đạt 6,2% và VCBF-AIF đạt 6,09%. Ngoài ra, nhiều quỹ khác như VNDAF, DCAF và VLGF cũng ghi nhận mức sinh lời tích cực, cho thấy kết quả khả quan không chỉ tập trung ở một vài nhà quản lý quỹ mà có tính lan tỏa trên toàn thị trường quỹ mở.

Theo ông Phạm Lê Duy Nhân - Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư VCBF, sự cải thiện đồng đều hơn của nền tảng doanh nghiệp niêm yết, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp nhà nước, đã tạo điều kiện thuận lợi để các danh mục đầu tư ghi nhận hiệu suất tích cực trong giai đoạn đầu năm.

“Khi môi trường vĩ mô ổn định hơn và dòng tiền trở nên thuận lợi, các danh mục được xây dựng dựa trên tiêu chí định giá hợp lý và chất lượng doanh nghiệp sẽ được thị trường định vị lại, qua đó mức tăng trưởng giá cổ phiếu bắt đầu phản ánh sát hơn giá trị nội tại” - ông Nhân nhận định.

Quỹ mở trước chu kỳ mới của thị trường

Năm 2026 được kỳ vọng mở ra một chu kỳ cơ hội mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, song song với việc thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng quy mô lớn. Đáng chú ý, Fitch Ratings mới đây đã nâng xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB-, đánh dấu lần đầu tiên một công cụ nợ liên quan đến quốc gia được xếp hạng ở mức đầu tư.

Theo đánh giá của VinaCapital, nếu kịch bản nâng hạng tín nhiệm chính thức diễn ra, tác động tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam có thể còn lớn hơn cả sự kiện FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách thị trường mới nổi. Khi rào cản về xếp hạng tín nhiệm được gỡ bỏ, nhiều quỹ đầu tư tổ chức quốc tế vốn bị giới hạn bởi các quy định nội bộ sẽ có điều kiện tham gia sâu hơn vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu Việt Nam, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bước vào một chu kỳ mới với sự tham gia ngày càng rõ nét của dòng vốn tổ chức, cơ hội đầu tư đặc biệt thuận lợi đối với các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, những chủ thể có khả năng tiếp cận dòng vốn dài hạn, xây dựng danh mục bài bản và tận dụng hiệu quả các chu kỳ tăng trưởng.

Theo bà Nguyễn Hoài Thu - Phó Tổng Giám đốc VinaCapital, nhiều nhà đầu tư cá nhân thường khởi đầu bằng việc tự đầu tư chứng khoán khi chưa có nhiều kinh nghiệm, vừa làm công việc chính vừa tự quản lý danh mục. Theo thời gian, khi nhận ra những hạn chế về thời gian, kiến thức và kỷ luật đầu tư, họ dần chuyển sang quỹ mở như một giải pháp phù hợp hơn.

Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn tiếp cận quỹ mở theo góc nhìn ngắn hạn, liên tục “nhảy quỹ” dựa trên dự đoán hiệu suất từng năm. Hệ quả là hiệu quả đầu tư dài hạn không cao do mua - bán sai thời điểm, đặc biệt là bán ra khi quỹ đang ở giai đoạn hấp dẫn nhất. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp cận quỹ mở với chiến lược dài hạn và sự kiên nhẫn cần thiết, thay vì chạy theo hiệu suất ngắn hạn của thị trường.