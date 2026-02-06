Cổ phiếu Hạ tầng Gelex (GEL) tăng kịch trần ngày chào sàn

(TBTCO) - Giao dịch sôi động, cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX tăng kịch biên độ 20% và góp mặt vào nhóm doanh nghiệp tỷ đô của sàn HOSE ngay trong phiên đầu tiên giao dịch.

Ngày 06/2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (Mã chứng khoán: GEL) và đưa vào giao dịch chính thức 890 triệu cổ phiếu GEL với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 8.900 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của GEL là 28.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là 20%.

Với lực cầu mua vào tích cực, giá cổ phiếu GEL tăng kịch biên độ đóng cửa ở mức 34.550 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng đã có 5,62 triệu đơn vị được chuyển nhượng ở ngày giao dịch đầu phiên.

Quy mô vốn hoá của doanh nghiệp này nhờ vậy tăng lên xấp xỉ 30.750 tỷ đồng, qua đó góp tên vào nhóm các doanh nghiệp vốn hoá vượt tỷ đôla trên sàn.

Cổ phiếu GEL tăng kịch biên độ trong phiên chào sàn

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (GEL) tiền thân là Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX do Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX) sở hữu 100% vốn, được thành lập vào 05/12/2016 với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Sau gần 10 năm hoạt động, GEL đã triển khai nhiều dự án năng lượng gồm dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị, dự án trang trại điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hòa và đầu tư, góp vốn vào nhiều công ty sản xuất năng lượng.

Theo kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023-2024, doanh thu thuần của GEL năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 14.137 tỷ đồng và 12.712 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 981 tỷ đồng và 1.098 tỷ đồng. Trong quý IV/2025, lợi nhuận của Hạ tầng Gelex đi lùi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 671 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với quý IV/2024. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cả năm 2025 vẫn ghi nhận tăng trưởng đáng kể với lợi nhuận trước thuế tăng 24,7% lên 2.027 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GEL. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.

Cùng cổ phiếu GEL, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát trong ngày hôm nay, qua đó đưa vào giao dịch chính thức 285 triệu cổ phiếu HPA. Cổ phiếu HPA giao dịch trong sắc xanh toàn bộ phiên giao dịch đầu tiên. Có thời điểm giá cổ phiếu HPA tăng lên 45.000 đồng/cổ phiếu. Khép lại phiên 6/2, cổ phiếu đóng cửa tại mức 43.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 12.255 tỷ đồng.