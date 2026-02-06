(TBTCO) - Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 1/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 48,6 tỷ USD, tăng hơn 23% so với nửa đầu tháng. Đà phục hồi rõ nét của các nhóm hàng chủ lực giúp kim ngạch tháng 1/2026 vọt lên 88,16 tỷ USD.

Theo số liệu của Cục Hải quan công bố chiều ngày 6/2/2026, trong kỳ 2 tháng 01/2026 (từ ngày 16/01 đến 31/01/2026), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 48,58 tỷ USD, tăng 23,5% so với kỳ trước. Kết quả này đưa kim ngạch xuất nhập khẩu cả tháng 01/2026 lên 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 01 năm 2026 so với kỳ 1 tháng 01 năm 2026. Nguồn: CHQ

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với tổng kim ngạch đạt 65,7 tỷ USD, tăng 53,6%, trong khi khối doanh nghiệp trong nước đạt 22,46 tỷ USD, chỉ tăng 8,6%.

Riêng trong nửa cuối tháng 1, cán cân thương mại thặng dư 1,58 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung cả tháng 01/2026, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang thâm hụt 1,78 tỷ USD do nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.

Về xuất khẩu, kỳ 2 tháng 01/2026 ghi nhận tổng trị giá đạt 25,08 tỷ USD, tăng 38,9% so với kỳ trước. Mức tăng tập trung ở các nhóm hàng công nghiệp chế biến chủ lực như điện thoại và linh kiện (tăng 1,58 tỷ USD), máy móc thiết bị và phụ tùng (tăng 1,13 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 1,09 tỷ USD). Các mặt hàng truyền thống như dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ cũng phục hồi rõ nét.

Tính chung tháng 01/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 43,19 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khối FDI đạt 33,64 tỷ USD, tăng 42,8%, chiếm tới 77,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong kỳ 2 đạt 23,50 tỷ USD, tăng 10,4% so với kỳ trước, chủ yếu do tăng nhập máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, xăng dầu, vải và lúa mì. Tính chung tháng 01/2026, tổng trị giá nhập khẩu đạt 44,97 tỷ USD, tăng tới 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, nhập khẩu của khối FDI trong tháng 1 đạt 32,06 tỷ USD, tăng 66,8%, chiếm hơn 71% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Diễn biến này cho thấy hoạt động sản xuất, xuất khẩu đang phục hồi tích cực ngay từ đầu năm, song tốc độ tăng nhập khẩu nguyên, phụ liệu và linh kiện cũng đặt ra áp lực nhất định lên cán cân thương mại trong ngắn hạn.