(TBTCO) - Chính phủ tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP đến hết ngày 15/4/2026 giúp doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm tiếp tục áp dụng cơ chế cũ theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, qua đó giảm nguy cơ ùn ứ hồ sơ, ách tắc thông quan trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách.

Ngày 4/2/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP, quyết định tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm đến hết ngày 15/4/2026. Hai văn bản này sẽ chính thức có hiệu lực trở lại từ ngày 16/4/2026.

Chính phủ tạm dừng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có thêm 2 tháng chuẩn bị. Ảnh: minh hoạ

Đáng chú ý, trong thời gian tạm ngưng, Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng Nghị định 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vẫn được thực hiện thủ tục theo cơ chế quen thuộc, chưa phải chuyển ngay sang quy trình công bố, đăng ký mới.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc lùi hiệu lực thêm hơn hai tháng nhằm tạo “độ trễ kỹ thuật” để các bộ, ngành hoàn thiện hạ tầng tiếp nhận hồ sơ, quy trình phối hợp và hướng dẫn thực thi, tránh phát sinh ách tắc tại khâu kiểm tra chuyên ngành và thông quan hàng hóa.

Nghị quyết cũng yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính cùng các địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 trước ngày 16/4/2026.

Với cộng đồng doanh nghiệp, đây được xem là “khoảng đệm” quan trọng để rà soát lại hồ sơ sản phẩm, chuẩn hóa quy trình nội bộ và chủ động kế hoạch nhập khẩu trong quý II/2026, hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm khi chính sách mới chính thức áp dụng.

Nghị quyết 09/2026/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 4/2/2026.

Doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm cần lưu ý từ nay đến 15/4/2026: Tiếp tục làm thủ tục theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Rà soát hồ sơ, nhãn mác, thành phần sản phẩm. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho cơ chế công bố mới. Chủ động làm việc với đối tác nước ngoài. Tránh dồn hàng sát mốc 16/4 để hạn chế ùn ứ thông quan.