Sẽ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 01/NQ-CP đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này, Bộ Tư pháp sẽ tập trung tham mưu triển khai năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, trong Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2026, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 44 luật, nghị quyết. Trong đó có nhiều văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như Luật Cạnh tranh, Luật Hải quan, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc biệt có các văn bản gắn với địa phương như Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các dự án luật, nghị quyết này, tập trung làm rõ các nội dung về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Gắn với nhiệm vụ này, thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật, Bộ Tư pháp đang tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổng rà soát pháp luật trong năm 2026. Thông qua quá trình tổng rà soát, các điểm nghẽn do quy định pháp luật sẽ được phát hiện kịp thời, từ đó đề xuất phương án hoàn thiện phù hợp.

Thứ ba, Bộ Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong quá trình xây dựng chính sách, Bộ sẽ chú trọng việc công khai, minh bạch dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đăng tải để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử Pháp điển quốc gia, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp điển, nhằm hỗ trợ giải đáp các vướng mắc ban đầu của người dân và doanh nghiệp một cách tự động, thuận tiện trên môi trường số.

Thứ năm, Bộ Tư pháp sẽ triển khai hiệu quả Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Được biết, sau khi Hội nghị Trung ương thông qua, Bộ Tư pháp đã trình Bộ Chính trị vào đầu tháng 1 và Bộ Chính trị dự kiến sẽ sớm xem xét, thông qua Đề án này.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền về Bộ tiêu chí và công cụ đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục không chỉ về số lượng mà còn nâng cao chất lượng thực thi, trên cơ sở liên thông dữ liệu và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp bày tỏ tin tưởng, với việc triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ nêu trên và bám sát Nghị quyết 66, công tác cải cách thể chế sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.