Chứng khoán phái sinh 4/2: Lệch pha rõ nét, chênh lệch dương bất ngờ nới rộng hơn 20 điểm

(TBTCO) - Trái với sắc đỏ áp đảo trên thị trường cơ sở, 8/8 hợp đồng chứng khoán phái sinh đều đóng cửa tăng điểm, nới chênh lệch dương lên mức cao bất ngờ.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 4/2 ghi nhận trạng thái lệch pha rõ rệt giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở VN30. Các hợp đồng tương lai đồng loạt duy trì sắc xanh trong bối cảnh chỉ số cơ sở tiếp tục điều chỉnh. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 2/2026 (VN41I1G2000) tiếp tục là hợp đồng giao dịch sôi động nhất, kết phiên tại 2.010,0 điểm, tăng 0,5% so với phiên trước. Trong khi đó, VN30-Index giảm 0,48%, qua đó mở rộng chênh lệch dương lên +21,81 điểm. Đây là mức chênh lệch hiếm thấy và được đánh giá là khá bất ngờ trong bối cảnh thị trường cơ sở suy yếu.

Các kỳ hạn dài hơn cũng duy trì chênh lệch dương lớn, dao động từ +17,31 đến +22,71 điểm, phản ánh kỳ vọng tích cực hơn của giới đầu tư trên thị trường phái sinh.

Chênh lệch dương bất ngờ nới rộng mạnh

Cùng diễn biến tích cực về điểm số, tổng khối lượng giao dịch tăng mạnh 26,6% so với phiên trước. Dòng tiền đầu cơ gia tăng đáng kể, kỳ vọng vào sự phục hồi của VN30-Index.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader tăng mạnh các vị thế đầu cơ trong phiên, nghiêng về VN30 sẽ phục hồi tốt sau giai đoạn giảm giá. Xu hướng ngắn hạn hợp đồng 41I1G2000 kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý quanh 2.000 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G2000 là 45.854 hợp đồng, tăng gần 3% so với hôm qua.

Ở chiều ngược lại, tâm lý tiêu cực vẫn áp đảo trên thị trường cơ sở. VN30 mở cửa phiên sáng giảm điểm gần như ngay từ đầu phiên, với sức ép chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM). Có thời diểm VN30-Index tụt sâu dưới 1.980 điểm. Mặc dù vậy, diễn biến phân hóa, với một số cổ phiếu trụ như HPG, VPB, BVH duy trì sắc xanh, đã giúp cân bằng thị trường. Kết phiên, VN30-Index chỉ còn giảm 9,5 điểm, đóng cửa tại 1.988,19 điểm, với 10 mã tăng và 16 mã giảm. Thanh khoản thị trường cơ sở đạt 20.500 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân nhiều phiên gần đây.

Không riêng VN30, VN100 cũng tiếp tục điều chỉnh. Thị trường phái sinh nghiêng mạnh về sắc xanh với chênh lệch dương nới rộng, phản ánh kỳ vọng hồi phục đang được đặt nhiều hơn vào tương lai, đồng thời cho thấy tâm lý nhà đầu tư trên thị trường phái sinh lạc quan hơn đáng kể so với thị trường cơ sở trong ngắn hạn.