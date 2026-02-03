Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 26/1 đến 30/1 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tuần qua tiếp tục duy trì ở mức thấp. Cụ thể, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 490 tỷ đồng.

Thanh khoản trái phiếu riêng lẻ vượt 5.000 tỷ đồng/ngày

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 357 tỷ đồng trái phiếu trong tuần. Nhìn về phần còn lại của năm 2026, áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn hiện hữu với tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước khoảng 199.692 tỷ đồng.

Trong cơ cấu này, nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 121.164 tỷ đồng, tương đương 60,7% tổng giá trị trái phiếu sắp đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,4%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ có sự cải thiện so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 5.882 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tuần liền kề. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 109.000 tỷ đồng.