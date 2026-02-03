Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn phân hóa mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán năm 2025 khép lại với mức tăng mạnh của VN-Index, nhưng đà đi lên của thị trường không lan tỏa đồng đều, khi sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu ngày càng rõ nét. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cao hơn về chọn lọc và quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tiếp theo.

Dòng tiền tập trung theo vốn hóa

Dưới góc nhìn của giới phân tích, bức tranh thị trường chứng khoán năm 2025 có nhiều gam màu đan xen, trong đó điểm nhấn là mức tăng mạnh của chỉ số chung đi kèm với sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Theo ông Phạm Lê Duy Nhân - Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF), diễn biến của thị trường trong quý IV cũng như cả năm 2025 phản ánh khá rõ xu hướng vận động của dòng tiền, đồng thời cho thấy đặc điểm tăng trưởng mang tính tập trung.

Kết thúc năm 2025, VN-Index đóng cửa tại 1.784 điểm, thiết lập mức cao mới và tăng 7,4% so với cuối quý III. Tính chung cả năm 2025, chỉ số tăng 40,9% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường không lan tỏa đồng đều, mà chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường có diễn biến kém tích cực hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, chất lượng, hiện đại và bền vững hơn. Ảnh: Dũng Minh

Một điểm đáng chú ý trong quý IV/2025 là sự suy giảm rõ rệt của thanh khoản. Giá trị giao dịch bình quân ngày ghi nhận xu hướng suy giảm so với quý III, xuống quanh mức 1,1 tỷ USD. Theo ông Nhân, diễn biến này phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, sự dịch chuyển của dòng tiền sang thị trường sơ cấp thông qua các đợt phát hành và tăng vốn, cũng như bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng thu hẹp khi lãi suất huy động tăng lên so với các quý trước. Dù vậy, xét trên cả năm, thanh khoản thị trường vẫn cải thiện so với năm 2024, cho thấy sự điều chỉnh trong quý IV mang tính ngắn hạn.

Tăng trưởng ngành mang tính chọn lọc Theo ông Phạm Lê Duy Nhân, năm 2025 ghi nhận 9/11 nhóm ngành tăng điểm, song chỉ hai nhóm có mức sinh lời cao hơn VN-Index. Nhóm bất động sản tăng mạnh, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngành công nghiệp ghi nhận mức tăng đáng kể với đóng góp từ các doanh nghiệp đầu ngành. Trong khi đó, ngành tài chính tăng thấp hơn chỉ số chung, nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực nhờ triển vọng kinh tế và tín dụng cải thiện.

Sự phân hóa của thị trường thể hiện rõ khi nhìn theo quy mô vốn hóa. Trong quý IV/2025, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chịu áp lực điều chỉnh. Xu hướng này không chỉ xuất hiện trong ngắn hạn, mà còn xuyên suốt cả năm. Kết thúc năm 2025, mức tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

Theo ước tính của VCBF, có hơn 42% số cổ phiếu trong rổ VN-Index kết thúc năm với mức tăng trưởng âm, phản ánh rõ thực tế rằng, mức sinh lời cao của chỉ số không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư phổ biến trên diện rộng.

Đà tăng của thị trường trong năm 2025 mang tính tập trung, trong đó một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các tập đoàn đầu ngành đóng vai trò dẫn dắt. Ngoài nhóm này, diễn biến tăng giá chủ yếu mang tính chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện riêng hoặc yếu tố hỗ trợ đặc thù. Điều này cho thấy bức tranh thị trường năm 2025 không đồng đều, với sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất giữa các nhóm cổ phiếu.

Xét theo ngành, bất động sản là nhóm ghi nhận diễn biến nổi bật trong năm 2025, song đà tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp khác trong ngành chịu ảnh hưởng từ môi trường lãi suất cao. Một số nhóm ngành như công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi công nghệ thông tin là nhóm kém khả quan do áp lực điều chỉnh của cổ phiếu dẫn dắt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Các trụ cột vĩ mô cho năm 2026

Trong bối cảnh thị trường năm 2025 tăng mạnh nhưng phân hóa sâu, bước sang năm 2026, triển vọng vĩ mô được VCBF đánh giá là yếu tố quan trọng để duy trì kỳ vọng đối với thị trường chứng khoán. Theo ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Khối Đầu tư, Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu VCBF, các động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn đang ở trạng thái tương đối thuận lợi, tạo nền tảng cho tăng trưởng trung hạn của thị trường vốn.

Một trong những trụ cột đáng chú ý tiếp tục đến từ đầu tư công. Với việc ngân sách nhà nước ghi nhận trạng thái tích cực trong năm 2025 và tỷ lệ nợ công duy trì ở mức thấp so với khu vực, dư địa cho chính sách tài khóa được đánh giá vẫn còn. Việc Chính phủ duy trì quyết tâm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm 2026 và các năm tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, du lịch được nhìn nhận là một điểm sáng trung hạn. Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, triển vọng của ngành này tiếp tục phụ thuộc vào khả năng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng hiệu quả sự phát triển của hạ tầng giao thông, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng và tiêu dùng trong nước.

Định giá thị trường vẫn ở vùng hấp dẫn Dù thị trường tăng mạnh trong năm 2025, song giới phân tích đánh giá, mặt bằng định giá vẫn ở mức hợp lý. Cuối tháng 9/2025, P/E khoảng 15,7 lần, cao hơn trung vị 10 năm, song sẽ trở nên phù hợp hơn nếu xét trên triển vọng lợi nhuận năm 2026. Nếu loại trừ tác động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, định giá phần còn lại của thị trường ở mức thấp hơn, qua đó tạo dư địa nhất định cho triển vọng tăng trưởng.

Cầu nội địa cũng được kỳ vọng cải thiện nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm chính sách tín dụng theo hướng ưu tiên sản xuất - tiêu dùng, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức hỗ trợ tăng trưởng, cũng như việc điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân giúp nâng thu nhập khả dụng của người dân. Trong khi đó, bối cảnh quốc tế được đánh giá là bớt bất lợi hơn so với giai đoạn trước, môi trường lãi suất toàn cầu dần ổn định và triển vọng tăng trưởng của các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam duy trì ở mức tương đối.

Trên nền tảng đó, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, dù khó có thể lặp lại mức tăng đột biến của một số cổ phiếu trong năm trước. Khi lợi nhuận cải thiện, mặt bằng định giá thị trường, dù đã cao hơn so với trung bình dài hạn, vẫn được đánh giá là ở mức chấp nhận được nếu xét trên triển vọng trung hạn.

Dù vậy, theo các chuyên gia của VCBF, năm 2026 vẫn đòi hỏi sự thận trọng nhất định trước các rủi ro như mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao hơn và những bất định liên quan đến chính sách thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, với áp lực tỷ giá có xu hướng giảm và lạm phát trong nước được kiểm soát, các rủi ro vĩ mô lớn hiện chưa ở mức đáng lo ngại.

Nhìn tổng thể, năm 2025, thị trường tăng trưởng mạnh nhưng mang tính tập trung cao. Bước sang năm 2026, triển vọng vĩ mô tích cực tiếp tục là điểm tựa cho thị trường, song bối cảnh phân hóa cho thấy việc lựa chọn cổ phiếu và quản trị rủi ro sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đầu tư.