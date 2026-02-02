Chứng khoán phái sinh ngày 2/2: Dòng tiền trở lại khi sắc đỏ bao trùm

(TBTCO) - Giá trị giao dịch phiên đầu tuần 2/2 vượt trên 300.000 hợp đồng, cho thấy sự trở lại đáng kể của dòng tiền khi chỉ số cơ sở tiếp tục điều chỉnh.

Sắc đỏ bao trùm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Giá các hợp đồng giảm trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, điểm sáng đến từ việc hợp đồng VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G2000) - nơi tập trung giao dịch lớn nhất của sàn chứng khoán phái sinh vẫn duy trì chênh lệch dương. Cùng đó, dòng tiền cũng chảy mạnh vào thị trường này phản ánh lực cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi chỉ số cơ sở giảm mạnh.

Hợp đồng 41I1G2000 kết phiên tại 2.004,9 điểm, giảm -1,48% so với phiên trước. Đáng chú ý, chêng lệch vẫn duy trì trạng thái dương +0,59 điểm so với VN30, qua đó mốc tâm lý 2.000 điểm tiếp tục được bảo vệ. Một số hợp đồng khác cũng giữ được trạng thái chênh lệch dương.

Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng vọt

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng vọt 63% so với phiên trước, tổng khối lượng giao dịch vượt 300.000 hợp đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn gần. Khối lượng mở (OI) của VN30F2602 đạt 44.580 hợp đồng, tăng nhẹ so với phiên trước, phản ánh việc các vị thế qua đêm vẫn được duy trì.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader tăng mạnh các vị thế bán, phòng ngừa rủi ro trong phiên khi VN30 biến động giảm khá mạnh. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G2000 có thể theo xu hướng phục hồi kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý quanh 2.000 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 mở cửa đầu tuần trước áp lực bán chốt lời mạnh, đặc biệt đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup. VN30-Index từng có thời điểm đánh mất vùng hỗ trợ trung hạn 2.000 điểm và giảm sâu tới 45 điểm. Dù vậy, lực cầu vẫn ghi nhận sự hiện diện ở một số cổ phiếu ngân hàng như CTG, MBB và STB, ghìm lại đà giảm của chỉ số.

Ngoài ra, dòng tiền phiên chiều còn ghi nhận sự dịch chuyển tích cực sang một số cổ phiếu riêng lẻ như GVR (+3%), PLX (+2%) và VNM (+2,5%), giúp VN30 thu hẹp đáng kể mức giảm và dao động ổn định quanh vùng hỗ trợ 2.000 điểm trong nửa cuối phiên. Kết phiên, VN30 giảm 25,5 điểm, đóng cửa tại 2.004,31 điểm, với 10 mã tăng và 18 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch vẫn khá cao, đạt khoảng 18.560 tỷ đồng dù áp lực ngắn hạn vẫn hiện diện.