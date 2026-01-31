(TBTCO) - MSB duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2025, với lợi nhuận trước thuế đạt 7.058 tỷ đồng, tăng 2,2%. Kết quả này được hỗ trợ bởi thu nhập lãi thuần tăng gần 7%, mảng dịch vụ tăng trưởng tích cực cùng nỗ lực kiểm soát chi phí. Đồng thời, ngân hàng ghi dấu ấn ở mở rộng quy mô, khi tổng tài sản tăng hơn 27%, tín dụng tăng 15,8% và tỷ lệ CASA tiến sát 29%, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính do MSB công bố cho thấy, cả năm 2025, MSB đạt 7.058,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,2% cùng kỳ, tương ứng tăng 155 tỷ đồng so với năm 2024, phản ánh một năm tăng trưởng ổn định và bền bỉ.

Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 10.948 tỷ đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 705 tỷ đồng, cho thấy hoạt động tín dụng và quản trị biên lãi ròng tiếp tục là trụ cột vững chắc, chiếm tỷ trọng gần 78% tổng thu nhập hoạt động và cao hơn con số 72% cùng kỳ.

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong cơ cấu thu nhập ngoài lãi của MSB, giúp ngân hàng vẫn giữ tổng thu nhập hoạt động ở mức cao 14.045 tỷ đồng. Đại diện MSB cho biết, kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của mảng thanh toán và các dịch vụ ngân hàng số, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động giảm 3,1%, phản ánh nỗ lực kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành; dự phòng rủi ro tín dụng giảm 8%, tương ứng giảm 166 tỷ đồng, góp phần củng cố hiệu quả kinh doanh.

MSB giữ nhịp tăng trưởng 2025, với lãi trước thuế hơn 7.000 tỷ đồng và tín dụng tăng 15,8%. Ảnh tư liệu.

Kết thúc năm 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 7.058 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với kết quả đạt được năm trước sau khi trích lập hơn 1.900 tỷ đồng cho chi phí phí dự phòng rủi ro tín dụng. Các chỉ tiêu sinh lời như: ROA (tỷ suất sinh lời/tổng tài sản) đạt 1,59% và ROE (tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu) 14,04%, phản ánh hiệu quả hoạt động trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng đầu tư cho nền tảng dài hạn.

Năm 2025, ngân hàng cũng ghi dấu ấn ở sự mở rộng quy mô và gia tăng chất lượng nguồn vốn.

Theo đó, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 408 nghìn tỷ đồng, tăng 27,3% so với thời điểm đầu năm.

Động lực chính của sự tăng trưởng quy mô đến từ hoạt động tín dụng. Với mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp cho mảng ngân hàng là 15,8%, quy mô cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ vượt trên 201 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ việc đầu tư số hóa và chiến lược mở rộng khách hàng hiệu quả, danh mục cho vay của công ty con là Tnex Finance đạt gần 4 nghìn tỷ đồng đã đưa chỉ tiêu tổng cho vay khách hàng hợp nhất của MSB lên hơn 205 nghìn tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. Danh mục cho vay của MSB có sự đóng góp trên 75,5% từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt mức gần 197 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với đầu năm, góp phần giúp ngân hàng duy trì nền tảng thanh khoản vững chắc để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Sự tăng trưởng huy động phản ánh rõ nét hiệu quả của việc triển khai các sản phẩm trên kênh số như: tài khoản cho cá nhân, doanh nghiệp, sinh lời với lợi suất hấp dẫn, chương trình chăm sóc khách hàng gắn bó…, đáp ứng tính tiện ích và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Một điểm sáng đáng chú ý trong năm 2025 là sự cải thiện rõ rệt của tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đến cuối năm, số dư CASA của MSB đạt gần 57 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm. Nhờ đó, tỷ lệ CASA tăng từ 26,4% lên 28,9%, tiếp tục đưa MSB nằm trong nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất trong hệ thống, giúp MSB có lợi thế lớn về chi phí vốn. Năm 2025, NIM hợp nhất của ngân hàng đạt 3,22%.

Về chỉ số an toàn hoạt động, hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 12,5%, đây là mức cao của thị trường. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi (LDR) là 62% tại 31/12/2025, đảm bảo mức trần 85% theo quy định. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 26,74%, dưới giới hạn 30% của Ngân hàng Nhà nước.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất đến cuối năm 2025 ở mức 1,82%.

Theo đại diện MSB, các kết quả tích cực trên đến từ việc ngân hàng đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trong thời gian qua. Kết thúc năm 2025, số lượng khách hàng MSB đạt gần 8 triệu khách hàng cá nhân và trên 100 nghìn khách hàng doanh nghiệp.

Hướng tới năm 2026, MSB kiên định ưu tiên tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh dựa trên chiến lược số hóa, AI, nền tảng dữ liệu lớn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu và gia tăng trải nghiệm tối đa cho khách hàng./.