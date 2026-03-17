VietABank ra mắt nền tảng ezSHOP - giải pháp trọn gói cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - VietABank vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số”; đồng thời, chính thức giới thiệu nền tảng số VietABank ezSHOP - giải pháp tích hợp các công cụ quản lý kinh doanh, thanh toán và hỗ trợ tuân thủ thuế dành riêng cho hộ kinh doanh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, nhiều hộ kinh doanh đang gặp khó khăn khi phải sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ để quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn và thanh toán. Nhằm hỗ trợ cộng đồng kinh doanh nhỏ lẻ vận hành hiệu quả hơn, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) phát triển ezSHOP như một giải pháp trọn gói trên một nền tảng duy nhất.

Nền tảng VietABank ezSHOP tích hợp nhiều tiện ích cần thiết cho hoạt động kinh doanh, bao gồm: phần mềm quản lý cửa hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, truy vấn mã số thuế và nộp báo cáo thuế, loa hỗ trợ thanh toán thông báo giao dịch theo thời gian thực, phần mềm kế toán.

Chương trình có sự tham dự của cơ quan Thuế, đối tác, ban lãnh đạo VietABank.

Thông qua giải pháp này, hộ kinh doanh có thể quản lý hoạt động bán hàng, dòng tiền và nghĩa vụ thuế trên cùng một nền tảng, giúp đơn giản hóa quy trình vận hành và tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng nhiều dịch vụ rời rạc.

Một trong những điểm nổi bật của VietABank ezSHOP là khả năng kết nối trực tiếp với dịch vụ tài chính của ngân hàng, cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán miễn phí và sử dụng mã QR nhận tiền ngay trên ứng dụng. Đồng thời, hệ thống loa thanh toán hỗ trợ thông báo biến động số dư theo thời gian thực giúp chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi giao dịch và quản lý dòng tiền.

Giải pháp được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với thực tiễn hộ kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ người kinh doanh thực hiện các quy định về hóa đơn và kê khai thuế một cách thuận tiện, minh bạch.

Nhằm chia sẻ thông tin và giới thiệu giải pháp đến các hộ kinh doanh, VietABank đã tổ chức Hội thảo vào ngày 16/03 tại trụ sở chính, với sự tham dự của Ban Lãnh đạo ngân hàng, đại diện cơ quan thuế, các đơn vị kinh doanh và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý đã chia sẻ những thông tin liên quan đến chính sách thuế, các quy định mới trong quản lý hóa đơn cũng như những vướng mắc mà hộ kinh doanh thường gặp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, VietABank cũng giới thiệu chi tiết nền tảng ezSHOP và hướng dẫn cách ứng dụng giải pháp này vào hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hiệu quả và tuân thủ quy định một cách thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, VietABank cũng gửi tặng các phần quà dành riêng cho hộ kinh doanh tham dự sự kiện, với tổng giá trị lên tới 1.299.000 đồng, nhằm khuyến khích trải nghiệm và ứng dụng nền tảng ezSHOP.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm, VietABank triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn: tặng 5.000 gói phần mềm quản lý cửa hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh đăng ký sử dụng ezSHOP; tặng 1.111 loa thanh toán cho các khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ.

Thông qua việc ra mắt nền tảng ezSHOP, VietABank mong muốn đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính và thúc đẩy sự phát triển bền vững./.