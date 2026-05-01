Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

06:41 | 01/05/2026
Giá gas bán lẻ từ ngày 1/5 đồng loạt tăng mạnh theo xu thế giá gas thế giới, đặc biệt có loại tăng hơn 100.000 đồng/bình do chi phí nhập khẩu và premium leo thang.
Giá gas bán lẻ từ ngày 1/5 đồng loạt tăng mạnh. Ảnh minh họa

Thị trường gas trong nước bước vào tháng 5 với diễn biến đáng chú ý khi giá bán lẻ tiếp tục tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh phía Nam. Theo thông tin từ các đơn vị đầu mối, từ sáng ngày 1/5, giá gas đã được điều chỉnh tăng thêm 2.250 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT).

Cụ thể, theo thông báo từ Công ty cổ phần Năng lượng Long Yin Long An, giá gas của các thương hiệu như City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco đồng loạt tăng. Mức tăng này khiến giá gas các loại bình phổ biến đều “leo thang” đáng kể.

Theo đó, bình gas 6kg tăng thêm 13.500 đồng, bình 12kg tăng 27.000 đồng, trong khi bình 45kg ghi nhận mức tăng lên tới 101.000 đồng. Đối với loại bình 50kg, mức tăng còn cao hơn, đạt 112.500 đồng/bình.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ mới của các thương hiệu này được niêm yết ở mức 352.000 đồng/bình 6kg; 644.500 đồng/bình 12kg; 2.415.500 đồng/bình 45kg và 2.682.500 đồng/bình 50kg, so với mức giá áp dụng từ ngày 23/4 trước đó.

Không chỉ các thương hiệu nội địa, nhiều thương hiệu gas quốc tế như ELF, VT, Total… cũng đồng loạt điều chỉnh tăng khoảng 27.000 đồng/bình 12kg, cho thấy xu hướng tăng giá đang lan rộng trên toàn thị trường.

Theo đại diện các doanh nghiệp kinh doanh gas, nguyên nhân chính khiến giá gas trong nước tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh này đến từ việc chi phí premium tăng cao.

Premium được hiểu là khoản chi phí cộng thêm ngoài giá hợp đồng quốc tế, bao gồm các yếu tố như vận chuyển, bảo hiểm, logistics và chi phí đưa hàng về Việt Nam. Hiện mức premium đang dao động trong khoảng 75 - 80 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các tháng trước.

Sự gia tăng của premium trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động đã trực tiếp đẩy giá nhập khẩu gas tăng lên, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng trong khu vực, cùng với biến động giá dầu thế giới, cũng là yếu tố gián tiếp gây áp lực lên giá gas. Điều này khiến giá gas trong nước khó tránh khỏi xu hướng tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tiêu thụ.

Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều điều chỉnh giá trong kỳ này. Một số đơn vị như Saigon Petro và Petrolimex vẫn giữ nguyên mức giá đã áp dụng từ cuối tháng 4.

Tại khu vực phía Nam, Gas Petrolimex Cần Thơ cho biết, giá bán gas từ ngày 1/5 không thay đổi so với mức đã điều chỉnh gần nhất, cho thấy sự linh hoạt trong chính sách giá của từng doanh nghiệp nhằm giữ thị phần và ổn định nhu cầu tiêu dùng.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước. Biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
