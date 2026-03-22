Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Diễn biến tăng của giá năng lượng thế giới gần đây khiến giá gas được điều chỉnh tăng trở lại sau quãng giảm nhẹ đầu tuần. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đồng loạt cập nhật giá bán, dù chu kỳ điều hành giữa các đơn vị không đồng nhất. Theo đó, mỗi bình gas được điều chỉnh tăng khoảng 50.000 - 70.000 đồng so với đầu tháng 3, đưa giá bình 12 kg lên 452.000 - 565.000 đồng.

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV GAS LPG Miền Nam cho biết, đã điều chỉnh giá bán lẻ từ ngày 21/3. Cụ thể, bình 12 kg lên 565.081 đồng/bình, tăng khoảng 70.000 đồng so với mức 495.081 đồng ngày 9/3; bình 45 kg lên hơn 2,1 triệu đồng, tăng khoảng 262.500 đồng so với mức hơn 1,85 triệu đồng. Mức giá đã bao gồm thuế VAT, áp dụng thống nhất trong toàn bộ hệ thống phân phối.

Trước đó một ngày, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam điều chỉnh giá khí đốt xuất xưởng lên 6.920 đồng/kg (chưa gồm VAT), kéo theo giá bán lẻ tăng tương ứng. Tại TP. Hồ Chí Minh (HCM) các thương hiệu Total, Totalgaz, TotalEnergies có giá khoảng 555.000 đồng mỗi bình 12 kg; gas Vinagas ở mức 548.000 đồng; trong khi gas Elf lên tới 609.700 đồng một bình 12,5 kg.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. HCM (Saigon Petro) cũng nâng giá, đưa bình 12 kg lên 452.500 đồng và bình 45 kg lên gần 1,7 triệu đồng, tăng lần lượt khoảng 30.000 đồng và hơn 112.000 đồng so với đầu tháng.

Giá bắt đầu tăng từ đầu tháng 3. Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS) là một trong những đơn vị điều chỉnh sớm và nhiều lần. Từ ngày 1/3, giá bình 12 kg lên khoảng 474.400 đồng, sau đó, tăng tiếp lên 504.400 đồng từ ngày 6/3 và tiếp tục duy trì ở mức này khi điều chỉnh ngày 12/3. Như vậy, chỉ trong nửa đầu tháng, giá bình 12 kg của doanh nghiệp này đã tăng tổng cộng khoảng 40.000 đồng. Các loại bình khác cũng tăng tương ứng, như bình 45 kg lên khoảng 1,891 triệu đồng.

Theo dữ liệu thị trường từ Saudi Aramco, giá LPG tham chiếu tháng 3/2026 (giá CP) ở mức khoảng 540 - 545 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, giá nhập khẩu thực tế vẫn chịu áp lực lớn do chi phí cộng thêm (premium) tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung căng thẳng.

Các doanh nghiệp cho biết, mức tăng giá bán lẻ vừa qua vẫn chưa đủ bù đắp chi phí, nhưng buộc phải điều chỉnh để duy trì hoạt động cung ứng. Một số công ty cũng tạm dừng sang chiết gas loại 6 kg và 8 kg vào bình 12 kg nhằm hạn chế tình trạng gian lận trọng lượng, đồng thời siết lại kiểm soát chất lượng và giá bán./.