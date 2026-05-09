Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Đức Việt

17:14 | 09/05/2026
(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 được 4.628 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán và bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: đạt 37,2% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh đạt 37,9% dự toán; thu thuế nhập cá nhân đạt 36,4% dự toán; phí, lệ phí đạt 35,1% dự toán...

Có 5/7 đơn vị được giao dự toán hoàn thành vượt mức dự toán bình quân toàn ngành là Phòng quản lý doanh nghiệp, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 3, Thuế cơ sở 5.

Để có được kết quả trên, ông Tuyến cho biết, Thuế TP. Huế luôn chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới; tổ chức hơn 15 buổi đối thoại người nộp thuế, 20 hội nghị tập huấn chính sách thuế mới với sự tham gia của hơn 7.000 người nộp thuế trên địa bàn thành phố.; triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đồng thời, đã thực hiện hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế với 33 văn bản trả lời chính sách được ban hành; có hơn 2.033 lượt hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp; 467 lượt hỗ trợ người nộp thuế qua Trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế, qua các phương tiện điện tử như Zalo, Youtube, Fanpage; 6.103 lượt hỗ trợ qua hình thức gửi thư điện tử cho người nộp thuế; hơn 1.600 lượt hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại.

Đối với công tác kiểm tra, Thuế thành phố đã hoàn thành 149 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 30,9% nhiệm vụ năm 2026 và bằng 147,5% so với cùng kỳ. Tổng kiến nghị xử lý là 56,9 tỷ đồng, tăng 104,8%.

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trong tháng 5. Cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phải lấy tiêu chí tỷ lệ trên số dự toán thu, số nợ, kết quả giải quyết hồ sơ thuế, thủ tục hành chính, số cuộc kiểm tra làm tiêu chí đánh giá chất lượng KPI và tiêu chí trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị nâng cao chất lượng hệ thống khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các Thuế cơ sở thực hiện hợp đồng ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các phường, xã. Hướng dẫn triển khai biên lai thuế điện tử thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc và theo dõi phản hồi từ UBND thành phố về các vấn đề liên quan.

Đánh giá tình hình kinh tế xã hội, thu ngân sách, tình hình thực hiện thu hồi, xử lý nợ đọng thuế của các đơn vị theo các chỉ tiêu được giao và tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục, xây dựng kịch bản của từng quý để chỉ đạo điều hành.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp; phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc khi xử lý, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.

thuế tp huế thu ngân sách ông đoàn vĩ tuyễn dự toán ngân sách nhà nước

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
