Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: đạt 37,2% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,7% dự toán; thu từ khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh đạt 37,9% dự toán; thu thuế nhập cá nhân đạt 36,4% dự toán; phí, lệ phí đạt 35,1% dự toán...

Có 5/7 đơn vị được giao dự toán hoàn thành vượt mức dự toán bình quân toàn ngành là Phòng quản lý doanh nghiệp, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 2, Thuế cơ sở 3, Thuế cơ sở 5.

Để có được kết quả trên, ông Tuyến cho biết, Thuế TP. Huế luôn chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế.

Trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới; tổ chức hơn 15 buổi đối thoại người nộp thuế, 20 hội nghị tập huấn chính sách thuế mới với sự tham gia của hơn 7.000 người nộp thuế trên địa bàn thành phố.; triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đồng thời, đã thực hiện hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế với 33 văn bản trả lời chính sách được ban hành; có hơn 2.033 lượt hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp; 467 lượt hỗ trợ người nộp thuế qua Trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế, qua các phương tiện điện tử như Zalo, Youtube, Fanpage; 6.103 lượt hỗ trợ qua hình thức gửi thư điện tử cho người nộp thuế; hơn 1.600 lượt hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại.

Đối với công tác kiểm tra, Thuế thành phố đã hoàn thành 149 cuộc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 30,9% nhiệm vụ năm 2026 và bằng 147,5% so với cùng kỳ. Tổng kiến nghị xử lý là 56,9 tỷ đồng, tăng 104,8%.

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trong tháng 5. Cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phải lấy tiêu chí tỷ lệ trên số dự toán thu, số nợ, kết quả giải quyết hồ sơ thuế, thủ tục hành chính, số cuộc kiểm tra làm tiêu chí đánh giá chất lượng KPI và tiêu chí trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị nâng cao chất lượng hệ thống khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn các Thuế cơ sở thực hiện hợp đồng ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các phường, xã. Hướng dẫn triển khai biên lai thuế điện tử thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đôn đốc và theo dõi phản hồi từ UBND thành phố về các vấn đề liên quan.

Đánh giá tình hình kinh tế xã hội, thu ngân sách, tình hình thực hiện thu hồi, xử lý nợ đọng thuế của các đơn vị theo các chỉ tiêu được giao và tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục, xây dựng kịch bản của từng quý để chỉ đạo điều hành.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp; phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc khi xử lý, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp./.