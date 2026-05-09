Đầu tư

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh

12:45 | 09/05/2026
(TBTCO) - Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2026, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế.
Người bạn truyền thống

Năm Ngọ thuộc hành Hỏa tượng trưng cho năng lượng và hành động quyết đoán. Những phẩm chất này phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Singapore và Việt Nam. Hai nước chúng ta từ lâu đã là những đối tác bền chặt trong các lĩnh vực như sản xuất, phát triển công nghiệp, bán lẻ và thương mại. Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, cùng định hướng mới được xác lập sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam, Singapore và Việt Nam đang vạch ra con đường hướng tới hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực mới nổi như năng lượng xanh, hợp tác số và phát triển nguồn nhân lực.

Cam kết của Singapore đối với hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn luôn bền bỉ trong suốt nhiều năm qua. Mối quan hệ lịch sử mà chúng ta chia sẻ được thể hiện rõ qua tình hữu nghị gần gũi giữa Thủ tướng sáng lập Singapore Lý Quang Diệu và cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt.

Vào những năm 1990, khi Việt Nam bước vào con đường Đổi mới, lời mời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt dành cho Thủ tướng Lý Quang Diệu nhằm chia sẻ quan điểm về hiện đại hóa kinh tế đã đặt nền móng cho sự tin cậy chiến lược mà hai quốc gia chúng ta đang thụ hưởng ngày nay.

Qua nhiều năm, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng bền chặt. Năm 2025, Singapore là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore trên toàn cầu và đứng thứ tư trong các nước ASEAN.

Các doanh nghiệp Singapore luôn đánh giá rất tích cực tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng nền tảng vững chắc tại Việt Nam. Những công ty Singapore như Sembcorp, CapitaLand, SEA Group (Shopee), Grab, Keppel và UOB phản ánh sự đa dạng của các lĩnh vực mà dòng vốn đầu tư Singapore đã vươn tới tại Việt Nam. Nhiều thương hiệu trong số đó đã trở nên quen thuộc với người dân. Nhiều người bạn Việt Nam của tôi thường sử dụng Shopee để mua sắm, từ thực phẩm đến các vật dụng gia đình.

Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) có lẽ là biểu tượng rõ nét nhất cho sự hội nhập kinh tế giữa hai nước. Hiện nay có 22 VSIP tại 15 tỉnh và thành phố lớn của Việt Nam. Các VSIP đã mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Những khu công nghiệp này đã thu hút hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 1.000 doanh nghiệp thuê đất; gần 340.000 người dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống trong các VSIP cũng như các khu đô thị tích hợp của VSIP. VSIP đã thu hút các doanh nghiệp từ Singapore, Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Sự phát triển của các khu này có được nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam cũng như uy tín thương hiệu của VSIP với tư cách là một mô hình phát triển đáng tin cậy, có khả năng mang lại giá trị thực sự cho các khách hàng của mình.

CapitaLand (Singapore) đã có hơn 30 năm hoạt động và khẳng định thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Định hướng con đường phía trước

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã vạch ra một lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước, chính thức thông qua mục tiêu đầy tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm là đạt mức tăng trưởng GDP hàng năm ít nhất 10% trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đầy tham vọng này là nền tảng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Là một quốc đảo nhỏ đã đạt được sự phát triển thông qua quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, Singapore đánh giá cao khát vọng và quyết tâm đằng sau mục tiêu đột phá này. Singapore cam kết mở rộng hơn nữa sự gắn kết kinh tế với Việt Nam để hỗ trợ kế hoạch đầy tầm nhìn này.

Đại sứ Rajpal Singh

Theo định hướng trong Đối tác Chiến lược toàn diện, Singapore và Việt Nam đang nâng tầm quan hệ hợp tác trong những lĩnh vực hướng tới tương lai, đồng thời đồng bộ hóa các nỗ lực trong những lĩnh vực then chốt mà Việt Nam xác định. Trong lĩnh vực năng lượng, hai nước chúng ta đang thúc đẩy phát triển lưới điện ASEAN thông qua khả năng nhập khẩu năng lượng tái tạo từ khu vực miền Nam Việt Nam. Hai bên cũng đang triển khai Thỏa thuận thực hiện hợp tác tín chỉ carbon được ký kết vào tháng 9/2025.

Trong lĩnh vực kinh tế số, chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy công nghệ và số hóa như những động lực tăng trưởng. Hợp tác khu vực tư nhân vẫn duy trì mạnh mẽ, các doanh nghiệp Singapore tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực số và thương mại điện tử tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam như FPT và Viettel cũng đang mở rộng hoạt động tại Singapore. Quan hệ đối tác kinh tế số - kinh tế xanh giữa Việt Nam và Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực hợp tác của hai nước trong hai lĩnh vực quan trọng này.

Trong khi mở rộng hợp tác kinh tế, chúng tôi cũng sẽ làm mới các lĩnh vực hợp tác truyền thống. VSIP kỷ niệm 30 năm thành lập trong năm nay và sẽ được nâng cấp lên mô hình “VSIP 2.0”, như đã được thảo luận giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong vào tháng 3/2025. Bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất giảm lượng phát thải carbon và áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất, mô hình VSIP 2.0 sẽ góp phần hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam trong việc nâng cao chuỗi giá trị một cách bền vững.

Nguồn lực quan trọng nhất của Singapore chính là nhân tài. Chúng tôi nhận thức rõ nhu cầu của Việt Nam trong việc nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động để phục vụ các mục tiêu tăng trưởng. Hai nước đã là những đối tác lâu dài trong lĩnh vực này. Việt Nam là quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ nhất trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Singapore, với hơn 22.000 cán bộ Chính phủ Việt Nam đã tham gia. Sinh viên Việt Nam cũng đã được hưởng lợi từ nền giáo dục Singapore thông qua các chương trình như Học bổng ASEAN và Singapore.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cung cấp các khóa học tập trung vào những nhu cầu đang phát triển của Việt Nam, chẳng hạn trong các lĩnh vực phát triển xanh và phát triển số. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các chương trình tại những địa phương cụ thể ngoài Hà Nội, như khóa học “Thành phố thông minh” được tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 12/2025.

Sự phát triển của quan hệ Singapore - Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh của một tầm nhìn chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên lộ trình tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới./.

