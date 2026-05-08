Đầu tư

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Ngọc Tân

Ngọc Tân

16:55 | 08/05/2026
(TBTCO) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 29/4/2026, Quảng Trị đã giải ngân vốn đầu tư công gần 409,278 tỷ đồng, đạt 7,78% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.
aa

Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư các dự án có kế hoạch vốn lớn (bao gồm cả vốn kéo dài), có tỷ lệ giải ngân thấp nhằm bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Cùng chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú.

Toàn cảnh cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị năm 2026
Toàn cảnh cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị năm 2026. Ảnh: Ngọc Mai

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị tại buổi làm việc, trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Trị đã phân bổ chi tiết 4.556,638 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 3.557,096 tỷ đồng/4.177,45 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch giao; ngân sách trung ương 423,542 tỷ đồng/573,542 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch giao; ngân sách trung ương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới 576 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ phân bổ chi tiết chung toàn tỉnh đạt 85,5% kế hoạch vốn năm 2026.

Tính đến ngày 29/4/2026, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải ngân gần 409,278 tỷ đồng, đạt 7,78% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (5.262,842 tỷ đồng), trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 378,185 tỷ đồng, tương ứng 9,19%; vốn ngân sách trung ương đạt 31,093 tỷ đồng, tương ứng 2,70%.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị Nguyễn Xuân Đạt báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp
Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị Nguyễn Xuân Đạt báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Mai

Theo đánh giá chung, nguyên nhân giải ngân chậm được xác định do nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 còn lớn, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai thi công cần nhiều thời gian, nhất là đối với các dự án quy mô lớn.

Một số chủ đầu tư chưa xây dựng đường găng tiến độ cho từng dự án để theo dõi, điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ chung, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Nhiều nhà thầu có tâm lý ngại giải ngân, thường thi công đạt khối lượng lớn mới thực hiện thanh toán hoặc dồn thanh toán vào cuối năm, khiến tỷ lệ giải ngân trong các tháng đầu năm đạt thấp do chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Mai

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát kết quả giải ngân, xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.

“Các sở, ban, ngành, địa phương cần tích cực chủ động tham mưu, đôn đốc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời rà soát, phân loại các dự án để kịp thời điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao” - ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh./.

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
Ngọc Tân
Từ khóa:
đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Sở Tài chính Quảng Trị

Bài liên quan

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội thúc tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Đọc thêm

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

(TBTCO) - ASEAN dự kiến đạt được một thỏa thuận bổ sung về phát triển chất bán dẫn trong năm nay. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút thêm đầu tư vào ngành này thông qua các ưu đãi đặc biệt.
ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

(TBTCO) - Việt Nam đã có vị thế lớn trong khu vực ASEAN thông qua việc hợp tác hiệu quả với các nước thành viên về kinh tế, thương mại và đầu tư. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả tích cực trong các lĩnh vực này.
Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

(TBTCO) - Tổ máy số 1 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 6/5 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình chạy thử và tiến tới vận hành thương mại của dự án.
Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ đưa ra đấu giá 4 mỏ đá làm ốp lát; 25 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Dự kiến số tiền thu về hơn 630 tỷ đồng.
Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Dự án có quy mô 74,95 ha, tổng mức đầu tư 860 tỷ đồng, được định hướng trở thành cụm công nghiệp sinh thái, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.
Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại