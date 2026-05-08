Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, chủ đầu tư các dự án có kế hoạch vốn lớn (bao gồm cả vốn kéo dài), có tỷ lệ giải ngân thấp nhằm bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Cùng chủ trì buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú.

Toàn cảnh cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị năm 2026. Ảnh: Ngọc Mai

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị tại buổi làm việc, trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Trị đã phân bổ chi tiết 4.556,638 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 3.557,096 tỷ đồng/4.177,45 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch giao; ngân sách trung ương 423,542 tỷ đồng/573,542 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch giao; ngân sách trung ương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới 576 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ phân bổ chi tiết chung toàn tỉnh đạt 85,5% kế hoạch vốn năm 2026.

Tính đến ngày 29/4/2026, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải ngân gần 409,278 tỷ đồng, đạt 7,78% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (5.262,842 tỷ đồng), trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 378,185 tỷ đồng, tương ứng 9,19%; vốn ngân sách trung ương đạt 31,093 tỷ đồng, tương ứng 2,70%.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị Nguyễn Xuân Đạt báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Mai

Theo đánh giá chung, nguyên nhân giải ngân chậm được xác định do nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 còn lớn, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai thi công cần nhiều thời gian, nhất là đối với các dự án quy mô lớn.

Một số chủ đầu tư chưa xây dựng đường găng tiến độ cho từng dự án để theo dõi, điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ chung, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Nhiều nhà thầu có tâm lý ngại giải ngân, thường thi công đạt khối lượng lớn mới thực hiện thanh toán hoặc dồn thanh toán vào cuối năm, khiến tỷ lệ giải ngân trong các tháng đầu năm đạt thấp do chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Mai

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát kết quả giải ngân, xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng cuối năm.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nhằm nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, năng lực hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.

“Các sở, ban, ngành, địa phương cần tích cực chủ động tham mưu, đôn đốc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời rà soát, phân loại các dự án để kịp thời điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao” - ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh./.