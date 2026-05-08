Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Thu nộp ngân sách hơn 6.552 tỷ đồng

Ngày 8/5/2026, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị giao ban Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị thu hút được sự tham gia đông đảo đại diện cơ quan chức năng Bộ, ngành và địa phương. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2026, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 31,99% so với cùng kỳ). Trong đó, 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 34.715 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.552 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng.

Nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả quy mô lớn bị phát hiện, xử lý.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình thế giới tiếp tục tác động mạnh đến công tác chống buôn lậu. Xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu toàn cầu biến động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng buôn lậu xăng dầu, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng và vi phạm quy định về giá.

Bên cạnh đó, giá vàng trong nước duy trì mức cao, chênh lệch lớn với khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Đáng chú ý, thương mại điện tử và mạng xã hội tiếp tục trở thành “điểm nóng” của hoạt động buôn lậu và hàng giả. Các đối tượng lợi dụng Facebook, TikTok, YouTube, sàn thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và logistics để quảng cáo, mua bán hàng hóa vi phạm.

Nhiều thủ đoạn tinh vi được sử dụng như che giấu nguồn gốc hàng hóa, sao chép tem chống giả, bao bì, nhãn hiệu giống hàng thật nhằm qua mắt người tiêu dùng và lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cảnh báo, Hà Nội là đầu mối giao thương lớn nên áp lực kiểm soát thị trường rất lớn, đặc biệt với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo bà Oanh, các đối tượng hiện nay tận dụng mạnh môi trường số để giao dịch hàng hóa vi phạm, trong khi công tác truy xuất nguồn gốc, xác minh đối tượng vi phạm vẫn còn nhiều khó khăn.

Siết trách nhiệm người đứng đầu, tăng phối hợp liên ngành

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong nhiều vụ việc lớn chưa thường xuyên; lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ còn mỏng, trình độ nghiệp vụ chưa đồng đều.

Ngoài ra, việc xác minh đối tượng vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới còn gặp khó khăn do nhiều nền tảng chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam, thông tin người dùng được bảo mật.

Đại tá Đào Hồng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, thời gian qua cơ quan công an đã khởi tố nhiều vụ án liên quan buôn lậu, hàng giả, trong đó có vụ việc liên quan trực tiếp đến cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Đại diện Bộ Công an đề nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các cấp; xử lý nghiêm trường hợp buông lỏng quản lý hoặc có biểu hiện tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đối mặt với tình hình hiện nay, ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.