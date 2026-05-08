Thuế - Hải quan

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Song Linh

17:52 | 08/05/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Thu nộp ngân sách hơn 6.552 tỷ đồng

Ngày 8/5/2026, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị giao ban Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị thu hút được sự tham gia đông đảo đại diện cơ quan chức năng Bộ, ngành và địa phương. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2026, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 31,99% so với cùng kỳ). Trong đó, 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 34.715 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.552 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng.

Các lực lượng chức năng đã thu nộp ngân sách hơn 6.552 tỷ đồng. Nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả quy mô lớn bị phát hiện, xử lý.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình thế giới tiếp tục tác động mạnh đến công tác chống buôn lậu. Xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu toàn cầu biến động mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng buôn lậu xăng dầu, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng và vi phạm quy định về giá.

Bên cạnh đó, giá vàng trong nước duy trì mức cao, chênh lệch lớn với khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Đáng chú ý, thương mại điện tử và mạng xã hội tiếp tục trở thành “điểm nóng” của hoạt động buôn lậu và hàng giả. Các đối tượng lợi dụng Facebook, TikTok, YouTube, sàn thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh và logistics để quảng cáo, mua bán hàng hóa vi phạm.

Nhiều thủ đoạn tinh vi được sử dụng như che giấu nguồn gốc hàng hóa, sao chép tem chống giả, bao bì, nhãn hiệu giống hàng thật nhằm qua mắt người tiêu dùng và lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cảnh báo, Hà Nội là đầu mối giao thương lớn nên áp lực kiểm soát thị trường rất lớn, đặc biệt với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo bà Oanh, các đối tượng hiện nay tận dụng mạnh môi trường số để giao dịch hàng hóa vi phạm, trong khi công tác truy xuất nguồn gốc, xác minh đối tượng vi phạm vẫn còn nhiều khó khăn.

Siết trách nhiệm người đứng đầu, tăng phối hợp liên ngành

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong nhiều vụ việc lớn chưa thường xuyên; lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ còn mỏng, trình độ nghiệp vụ chưa đồng đều.

Ngoài ra, việc xác minh đối tượng vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới còn gặp khó khăn do nhiều nền tảng chưa có hiện diện pháp lý tại Việt Nam, thông tin người dùng được bảo mật.

Đại tá Đào Hồng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, thời gian qua cơ quan công an đã khởi tố nhiều vụ án liên quan buôn lậu, hàng giả, trong đó có vụ việc liên quan trực tiếp đến cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Đại diện Bộ Công an đề nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các cấp; xử lý nghiêm trường hợp buông lỏng quản lý hoặc có biểu hiện tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đối mặt với tình hình hiện nay, ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

Theo ông Trần Đức Đông, các lực lượng cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 389 các cấp cần siết chặt kỷ luật công vụ, tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Song Linh
chống buôn lậu khởi tố hình sự trách nhiệm người đứng đầu hàng giả

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước đạt 7.402 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì nguồn thu, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt của đơn vị.
(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
