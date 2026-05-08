Thuế - Hải quan

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Song Linh

12:21 | 08/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh) tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 8/5, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt kim ngạch khoảng 6,297 tỷ USD, gần 99.000 tờ khai hải quan được xử lý.

Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%, hải quan tiếp tục tạo thuận lợi thương mại. Ảnh tư liệu minh họa.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động thương mại biên giới, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan.

Đáng chú ý, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 21% kế hoạch được giao năm 2026.

Trước yêu cầu vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị xác định bảo đảm an ninh kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghiệp vụ tại cửa khẩu.

Theo đó, các đội nghiệp vụ tăng cường rà soát, phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro; tập trung kiểm soát doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có kim ngạch tăng đột biến hoặc có dấu hiệu lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, chính sách xuất nhập khẩu.Các loại hình tiềm ẩn rủi ro cao như tạm nhập tái xuất, quá cảnh, kho ngoại quan, gia công, sản xuất xuất khẩu tiếp tục được giám sát chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin được thực hiện xuyên suốt từ khâu đăng ký tờ khai đến kiểm tra, giám sát hải quan. Dữ liệu từ hệ thống soi chiếu container, camera giám sát, cân điện tử và kiểm tra thực tế hàng hóa được khai thác hiệu quả để phục vụ phân tích, cảnh báo rủi ro từ sớm, từ xa.

Trọng tâm kiểm soát là các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, khai sai mã số, trị giá, số lượng; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng cấm và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ./.

Trong thời gian tới, đồng thời với công tác quản lý, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế, xuất xứ hàng hóa và kiểm tra chuyên ngành.
Song Linh
Từ khóa:
thu ngân sách cửa khẩu móng cái hải quan tạo thuận lợi

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

(TBTCO) - Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.
Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Quyết định số 702/QĐ-CHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Quy trình mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, sẽ nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
