Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Ngày 8/5, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt kim ngạch khoảng 6,297 tỷ USD, gần 99.000 tờ khai hải quan được xử lý.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động thương mại biên giới, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan.

Đáng chú ý, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 21% kế hoạch được giao năm 2026.

Trước yêu cầu vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị xác định bảo đảm an ninh kinh tế là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghiệp vụ tại cửa khẩu.

Theo đó, các đội nghiệp vụ tăng cường rà soát, phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro; tập trung kiểm soát doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có kim ngạch tăng đột biến hoặc có dấu hiệu lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, chính sách xuất nhập khẩu.Các loại hình tiềm ẩn rủi ro cao như tạm nhập tái xuất, quá cảnh, kho ngoại quan, gia công, sản xuất xuất khẩu tiếp tục được giám sát chặt chẽ.

Cùng với đó, công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin được thực hiện xuyên suốt từ khâu đăng ký tờ khai đến kiểm tra, giám sát hải quan. Dữ liệu từ hệ thống soi chiếu container, camera giám sát, cân điện tử và kiểm tra thực tế hàng hóa được khai thác hiệu quả để phục vụ phân tích, cảnh báo rủi ro từ sớm, từ xa.

Trọng tâm kiểm soát là các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, khai sai mã số, trị giá, số lượng; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng cấm và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ./.