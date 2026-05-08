Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Vân Hà

12:25 | 08/05/2026
(TBTCO) - Việc hiện đại hóa quản lý tài chính công đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh khi hệ thống Kho bạc Nhà nước đồng thời triển khai mô hình tổ chức mới, xây dựng Kho bạc số và chuẩn bị thực thi các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Trong tiến trình đó, cải cách chế độ kế toán ngân sách nhà nước và rút ngắn quy trình lập Báo cáo tài chính nhà nước được xem là một trong những khâu then chốt.
Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, yêu cầu đổi mới hiện nay không chỉ dừng ở việc sửa đổi kỹ thuật hạch toán, mà hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu tài chính công minh bạch, đồng bộ và tiệm cận thông lệ quốc tế. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản trị ngân sách, đáp ứng yêu cầu điều hành trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính đang được sắp xếp tinh gọn theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Một trong những nội dung trọng tâm được KBNN đặt ra là cải cách Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán (COA) nhằm phục vụ vận hành Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc số (VDBAS) - nền tảng sẽ thay thế TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) trong thời gian tới. Theo định hướng sửa đổi, nhiều mã số kế toán sẽ được mở rộng thêm ký tự, bổ sung mã niên độ và tăng mức độ chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách theo mô hình mới.

Theo đánh giá của KBNN, việc thay đổi này không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật, mà nhằm tạo ra hệ thống dữ liệu đồng bộ, tránh trùng lắp thông tin, theo dõi rõ nguồn vốn, chương trình mục tiêu và phục vụ tốt hơn công tác chuyển nguồn, quyết toán ngân sách.

Đáng chú ý, vấn đề hạch toán chuyển nguồn ngân sách cũng đang được đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế. Theo đánh giá của các chuyên gia đến từ Ngân hàng thế giới (WB), cách ghi nhận chuyển nguồn theo cơ sở tiền mặt tại Việt Nam hiện nay có thể chưa hoàn toàn tương thích với thông lệ quốc tế, khi khoản chuyển nguồn vừa được ghi là chi của năm trước, vừa là thu của năm sau.

Theo đó, các chuyên gia từ WB khuyến nghị, Việt Nam cần nghiên cứu điều chỉnh phương pháp hạch toán hoặc áp dụng các khoản mục ghi nhớ để phản ánh đầy đủ hơn bản chất dòng tiền ngân sách, qua đó nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính công và hỗ trợ tốt hơn cho công tác đánh giá tín nhiệm quốc gia.

Trong lộ trình cải cách, KBNN đang nghiên cứu xây dựng thông tư mới thay thế Thông tư số 77/2017/TT-BTC về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN. Song song với đó là hoàn thiện khung pháp lý mới về Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng tiệm cận Chuẩn mực kế toán công Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Một mục tiêu đáng chú ý được KBNN đặt ra là rút ngắn thời gian lập và trình Báo cáo tài chính nhà nước từ năm ngân sách 2025. Theo KBNN, việc đẩy nhanh tiến độ tổng hợp báo cáo không chỉ nâng cao tính kịp thời của thông tin tài chính, mà còn phục vụ hiệu quả hơn công tác điều hành của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan quản lý.

Việc đồng thời triển khai cải cách thể chế, hiện đại hóa công nghệ và chuẩn hóa dữ liệu tài chính công được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình xây dựng Kho bạc số. Đây cũng là nền tảng để nâng cao tính công khai, minh bạch của ngân sách nhà nước và hướng tới một hệ thống quản lý tài chính công hiện đại, hiệu quả hơn trong giai đoạn tới./.

kho bạc nhà nước kế toán ngân sách báo cáo tài chính nhà nước tài chính công

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
(TBTCO) - Tại các hội nghị triển khai chính sách thuế và hóa đơn do cơ quan thuế tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu không quá 500 triệu đồng/năm phản ánh rằng việc họ không được sử dụng hóa đơn điện tử sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của họ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Khi kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định, chính sách tài khóa vẫn là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Việc đẩy mạnh đầu tư công, kết hợp với cơ cấu chi hợp lý và điều hành thận trọng sẽ giúp kích thích tổng cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững mà không gây áp lực lớn lên ổn định vĩ mô.
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở việc làm rõ quy định pháp luật, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026, các nội dung trao đổi còn phản ánh rõ định hướng cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
