Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

13:09 | 08/05/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, tập trung thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết khu vực.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, nước chủ nhà Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Chủ tịch ASEAN 2026 nhấn mạnh, khu vực đang đứng trước “thời điểm mang tính quyết định” khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực.

Tổng thống Philippines khẳng định, ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Theo ông, những khó khăn hiện nay không làm chia rẽ ASEAN, mà trở thành động lực để các nước thành viên tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp chung nhằm ứng phó thách thức về an ninh, kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời duy trì tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bất chấp những biến động toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Philippines đánh giá cao sự phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, nông nghiệp và năng lượng nhằm ứng phó những thách thức hiện nay; nhấn mạnh các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào chiến lược “3P” do Philippines đề xuất gồm: củng cố hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Tổng thống Marcos kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cởi mở và trách nhiệm chung nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

theo TTXVN
