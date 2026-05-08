Doanh nghiệp

Vietjet thúc đẩy kết nối hàng không, hạ tầng và công nghệ giữa Việt Nam – Ấn Độ

11:35 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 7/5/2026, tại Mumbai, Ấn Độ, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Vietjet đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với GMR Airports Limited và Bird Group - hai doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và công nghệ hàng không.
Các thỏa thuận mở ra định hướng hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực hàng không, logistics, hạ tầng, công nghệ và dịch vụ du lịch; đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Theo nội dung hợp tác, Vietjet và GMR Airports Limited sẽ nghiên cứu phát triển mạng bay, hạ tầng sân bay, logistics, dịch vụ hàng không, sân bay thông minh và các cơ hội đầu tư dài hạn. Trong khi đó, hợp tác với Bird Group tập trung vào dịch vụ mặt đất, đào tạo, công nghệ hàng không, du lịch và lưu trú nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng và trải nghiệm hành khách.

Vietjet ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với GMR Airports Limited và Bird Group trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: VJ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Việt Phương, Phó Chủ tịch thứ nhất hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Việt Nam và Ấn Độ đang cùng bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều cơ hội hợp tác chiến lược. Vietjet tin tưởng các đối tác Ấn Độ sẽ hợp tác hiệu quả cùng chúng tôi phát triển các hành lang kết nối mới về hàng không, thương mại, công nghệ và đầu tư, đóng góp cho sự phát triển năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Những năm qua, Vietjet là hãng hàng không tiên phong kết nối Việt Nam với đất nước 1,4 tỉ dân, phát triển mạng bay rộng khắp tới các trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad và Bengaluru. Hãng hiện khai thác 25 đường bay với khoảng 80 chuyến bay mỗi tuần, phục vụ hơn 2,5 triệu lượt hành khách giữa hai nước.

Thông qua các hợp tác chiến lược tại Ấn Độ, Vietjet tiếp tục là cầu nối văn hóa, giao thương, kết nối tăng trưởng và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nam Á, đồng thời góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bầu trời châu lục và toàn cầu./.

Q. Như
Từ khóa:
vietjet hàng không vietjet bà nguyễn thị phương thảo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ Vietjet và GMR Airports Limited

