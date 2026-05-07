Ford Việt Nam ra mắt loạt Ranger, Everest mới, động cơ V6, bảo hành 5 năm

Ford Việt Nam khẳng định, việc nâng cấp lần này tập trung vào ba giá trị cốt lõi gồm hiệu suất vượt trội, công nghệ thông minh và thiết kế hiện đại, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng từ nhu cầu công việc, gia đình đến khám phá off-road.

Ở nhóm SUV, Ford Everest mới được giới thiệu với các phiên bản Active, Sport, Platinum và đặc biệt là Platinum+ hoàn toàn mới. Phiên bản Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost cho công suất 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 446 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4x4.

Ngoài động cơ mới, Everest tiếp tục được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý như màn hình giải trí 12 inch, hệ điều hành SYNC 4A, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lái Co-pilot 360, điều hòa tự động hai vùng, âm thanh Bang & Olufsen 12 loa cùng hàng ghế thứ ba gập điện. Ford cho biết khung gầm rời cùng thép Boron tiếp tục là lợi thế giúp mẫu SUV này tăng khả năng vận hành đa địa hình và bảo vệ hành khách.

Trong khi đó, Ranger Raptor tiếp tục là tâm điểm ở phân khúc bán tải hiệu năng cao khi lần đầu được trang bị động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost mới, cho công suất 397 PS và mô-men xoắn 583 Nm. Mẫu xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 10 cấp cùng hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới lấy cảm hứng từ xe đua địa hình Baja.

Ford cũng bổ sung các chế độ lái chuyên biệt như Baja Mode, hệ thống Trail Control™, ống xả chủ động với 4 chế độ âm thanh và khả năng tùy biến MyMode nhằm tăng trải nghiệm lái thể thao và off-road.

Ở dòng bán tải đa dụng, Ranger Wildtrak mới được bổ sung động cơ dầu 3.0L V6, cho công suất 250 PS và mô-men xoắn 600 Nm, hướng tới nhóm khách hàng cần khả năng kéo tải và vận hành mạnh mẽ hơn trong điều kiện địa hình phức tạp.

Bên cạnh nâng cấp sản phẩm, Ford Việt Nam cũng công bố chính sách bảo hành mới lên tới 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới, đồng thời triển khai chiến lược thương hiệu toàn cầu “Ready Set Ford”, tập trung vào hệ sinh thái dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm.

Theo kế hoạch, Everest mới và Ranger Raptor sẽ được bán ra từ giữa tháng 5/2026, trong khi Ranger Wildtrak mới dự kiến có mặt từ đầu tháng 7/2026./.