Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Song Linh

10:16 | 24/04/2026
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
Hơn 31.000 ô tô nhập khẩu, nguồn cung Trung Quốc tăng gần gấp đôi

Theo thống kê mới được Cục Hải quan công bố, trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của Việt Nam đạt 1,86 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp “mạnh tay” chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Ảnh: TL

Riêng trong tháng 3/2026, các doanh nghiệp đã chi 696 triệu USD để nhập khẩu nhóm hàng này, tăng mạnh 43,6% so với tháng trước, cho thấy xu hướng tăng tốc rõ rệt ngay trong quý đầu năm.

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với kim ngạch 350 triệu USD trong tháng 3, tăng 50,2% so với tháng trước. Tiếp theo là Thái Lan đạt 85,8 triệu USD, tăng 58,7%; Hàn Quốc đạt 81,8 triệu USD, tăng 40,5%; Nhật Bản đạt 67,9 triệu USD, tăng 29,4%.

Ngoài ra, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 38,7 triệu USD, tăng 16,8% và từ Indonesia đạt 37,6 triệu USD, tăng mạnh 73,4%. Tổng kim ngạch nhập khẩu từ 6 thị trường chủ lực này đạt 662 triệu USD, chiếm tới 95% tổng trị giá nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng.

Đà tăng mạnh của nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, lắp ráp trong nước đang gia tăng, đồng thời phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của ngành công nghiệp ô tô.

Tính chung cả ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng, tổng kim ngạch nhập khẩu trong quý I/2026 đạt 3,19 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 942 triệu USD. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy hoạt động sản xuất, tiêu thụ ô tô trong nước đang dần khởi sắc trở lại.
Song Linh
Quản lý thuế trong kỷ nguyên số: Không thể đánh giá bằng bài toán chi phí ngắn hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng theo cấp số nhân, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cũng ngày càng cao về phạm vi quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những băn khoăn xoay quanh việc hệ thống thuế phải xử lý số lượng giao dịch lớn cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan, đặt trong tổng thể mục tiêu cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp bất động sản, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định nguồn thu ngân sách.
(TBTCO) - Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026 của VCCI cho thấy khu vực 6,1 triệu hộ kinh doanh vẫn là trụ cột sinh kế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ. Vì vậy, cải cách theo hướng dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn được xem là chìa khóa khơi thông động lực phát triển.
(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng do yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhờ nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nhập khẩu nguyên liệu, máy móc.
(TBTCO) - Chưa đến 3 ngày làm việc mà công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đã xong, hoàn thuế điện tử có khác. Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng!
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã “ăn sâu” vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là “nút thắt” khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
