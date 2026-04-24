Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

Theo thống kê mới được Cục Hải quan công bố, trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của Việt Nam đạt 1,86 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 3/2026, các doanh nghiệp đã chi 696 triệu USD để nhập khẩu nhóm hàng này, tăng mạnh 43,6% so với tháng trước, cho thấy xu hướng tăng tốc rõ rệt ngay trong quý đầu năm.

Xét theo thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với kim ngạch 350 triệu USD trong tháng 3, tăng 50,2% so với tháng trước. Tiếp theo là Thái Lan đạt 85,8 triệu USD, tăng 58,7%; Hàn Quốc đạt 81,8 triệu USD, tăng 40,5%; Nhật Bản đạt 67,9 triệu USD, tăng 29,4%.

Ngoài ra, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 38,7 triệu USD, tăng 16,8% và từ Indonesia đạt 37,6 triệu USD, tăng mạnh 73,4%. Tổng kim ngạch nhập khẩu từ 6 thị trường chủ lực này đạt 662 triệu USD, chiếm tới 95% tổng trị giá nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng.

Đà tăng mạnh của nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, lắp ráp trong nước đang gia tăng, đồng thời phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của ngành công nghiệp ô tô.