Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần từ ngày 1/6 - 5/6 ghi nhận diễn biến khá trầm lắng trên thị trường sơ cấp. Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong khi giá trị đăng ký đạt 13.590 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 79,9%. Tuy nhiên, khối lượng trúng thầu chỉ đạt 1.340 tỷ đồng, tương đương 7,9% khối lượng gọi thầu.

Cụ thể, kỳ hạn 3 năm huy động được 40 tỷ đồng trên tổng số 500 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 3,5%, tăng 1 điểm cơ bản so với phiên trước. Kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng trên tổng số 6.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất 4,05%, tăng 5 điểm cơ bản. Kỳ hạn 10 năm huy động được 300 tỷ đồng trên tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất 4,27%, tăng 2 điểm cơ bản. Trong khi đó, các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 160.526 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 32,11% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tuần từ ngày 1/6 - 5/6 tăng mạnh so với tuần liền trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 97,7 nghìn tỷ đồng, tăng 43,1% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 69,8 nghìn tỷ đồng, tăng 41,7%, còn giao dịch repo đạt 27,9 nghìn tỷ đồng, tăng 46,9%.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kết quả đấu thầu trên thị trường sơ cấp còn hạn chế, nhu cầu giao dịch và cơ cấu lại danh mục đầu tư đang tập trung nhiều hơn trên thị trường thứ cấp, nơi nhà đầu tư có thể tiếp cận các mức lợi suất linh hoạt hơn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Kết tuần, lợi suất kỳ hạn 1 năm đạt 3,57%, tăng 3 điểm cơ bản; kỳ hạn 2 năm đạt 3,51%, tăng 4 điểm cơ bản; kỳ hạn 3 năm đạt 3,7%, tăng 4 điểm cơ bản; kỳ hạn 5 năm đạt 4,27%, tăng 1 điểm cơ bản. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 7 năm giữ nguyên ở mức 4,32%; kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,47%; còn kỳ hạn 15 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,67%.

Đáng chú ý, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng khoảng 434 tỷ đồng trong tuần qua, đảo chiều so với mức bán ròng 655,6 tỷ đồng của tuần trước.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng lợi suất trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu duy trì ở mức cao. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,56% và có xu hướng quay trở lại vùng đỉnh thiết lập trong tháng 5. Các chuyên gia cho rằng, xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường giữ ở mức tích cực./.