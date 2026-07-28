Thời sự

Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào theo hướng hiện đại

Hà My

Hà My

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22:12 | 28/07/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Tòa án hai nước Việt Nam và Lào cần tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin…
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Chiều ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Phayvy Syboualypha, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Phayvy Syboualypha được Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng giao trọng trách Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hệ thống cơ quan tư pháp của hai nước.

Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào theo hướng hiện đại
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, hai bên càng cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Lào trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hợp tác tư pháp là một trong những trụ cột quan trọng góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền ở mỗi nước, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, đồng thời tạo môi trường pháp lý ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Tòa án hai nước cần tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng hợp tác xây dựng tòa án điện tử và chuyển đổi số; phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đào tạo chuyên ngành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán hai nước.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Tòa án hai nước cần thắt chặt phối hợp giữa Tòa án các địa phương biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm buôn bán người và buôn bán ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình và phát triển; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ quan điểm lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo và cán bộ trẻ; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động xét xử; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cải cách tư pháp của mỗi nước cũng như cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tòa án nhân dân tối cao 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác tư pháp, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đào tạo cán bộ và chuyển đổi số.

Trên nền tảng hợp tác 3 bên ngày càng hiệu quả, có thể mở rộng hợp tác với ngành Tòa án Thái Lan, Myanmar và các nước Tiểu vùng, từng bước hình thành cơ chế phối hợp về các vấn đề pháp lý, tư pháp cùng quan tâm. Tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác tư pháp khu vực ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào việc củng cố Nhà nước pháp quyền, tăng cường niềm tin pháp lý và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế và vai trò của đất nước trên trường quốc tế.

Thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả hội đàm và làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, Chánh án Phayvy Syboualypha cho biết, hai bên đã trao đổi sâu rộng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai ngành tòa án, thống nhất tiếp tục triển khai toàn diện các nội dung hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp.

Chánh án Phayvy Syboualypha khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam để triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án hai nước, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Hà My
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