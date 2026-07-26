Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ

Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời tri ân, tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội). Ảnh: VGP

Bốn điểm cầu được lựa chọn ở các địa phương không đơn thuần là địa điểm thực hiện chương trình trực tiếp, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hành trình tri ân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: VGP.

Dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Các cựu chiến binh thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: VGP

Với Thủ đô Hà Nội, điểm cầu thực hiện chương trình tại khu vực Tượng đài Bắc Sơn là nơi tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ, động viên thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: VGP

Tại TP. Hồ Chí Minh, cầu truyền hình diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng, nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức chiến tranh vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Tham dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trao kỷ vật cho gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: VGP.

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - miền đất thiêng, nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, biểu tượng cho khát vọng đưa đồng đội trở về vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước, tham dự Chương trình có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phan Văn Giang; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Minh Trí; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo một số Ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương…

Tại Tuyên Quang, điểm cầu được lựa chọn là Nhà bia liệt sĩ Thanh Thủy, nơi gợi nhớ những chiến trường biên giới còn in dấu sự hy sinh của biết bao người lính và hành trình không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu - Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Tuy nhiên, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các cựu chiến binh dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội). Ảnh: VGP

Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.